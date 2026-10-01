La Junta defiende que "hay muchos más controles" y señala que la Cámara de Cuentas "solo habla de defectos de forma"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España (c), durante su intervención en el pleno. - María José López - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido que actualmente "hay muchos más controles" y ha acusado a la oposición de "crear un bulo" con las conclusiones del último informe de la Cámara de Cuentas en el que recoge que la Junta aplicó un control posterior y no previo sobre casi 38.000 millones entre 2020 y 2024.

"El informe de la Cámara de Cuentas habla de defectos formales, pero confirma que ni un solo euro de los andaluces se ha desviado. Tampoco propone la vuelta a la fiscalización, porque la fiscalización previa es más exhaustiva que el control permanente financiero", ha subrayado la consejera en su intervención este jueves en el Pleno del Parlamento.

En este sentido, España ha asegurado que fue un gobierno del PSOE en 1993 "quién pasó de fiscalización previa a control financiero permanente" y ha señalado que Montero "decía en 2014 que era el modelo moderno y transparente".

"Dejen de echar por tierra el buen nombre de Andalucía, dejen de lanzar bulos. Creen ladrón que todos son de su condición. Nada más lejos de la realidad, que Andalucía ahora está limpia de corrupción porque ustedes salieron del Gobierno", ha aseverado la consejera en respuesta a los socialistas.

Por su parte, el diputado del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha calificado de "opaco" el sistema de control por parte de la Junta de Andalucía. "Cuando ustedes sustituyen los controles previos, los preventivos, eliminan a aquellos que tienen que vigilar cómo gastan, ustedes están quitando los radares de la carretera para saltarse todas las señales sin que nadie les detenga. Eso es lo que están haciendo ustedes al frente de la Junta de Andalucía", ha criticado.