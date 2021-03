La Junta desiste del Citpic, en Linares (Jaén), y dice que "no tenía soporte técnico ni marco administrativo adecuado"

LINARES (JAÉN), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha desistido del Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas (Citpic), ubicado en el municipio jiennense de Linares, y ha señalado que "no tenía soporte técnico ni marco administrativo adecuado". El inmueble donde se iba a ubicar, de hecho, forma parte de los activos del Parque Empresarial de Santana cuya gestión se acaba de ceder al Ayuntamiento.

"Hemos estudiado a fondo la situación del Citpic, que presentó el Gobierno socialista en 2011 y que jamás ha llegado a ponerse en marcha. Una inactividad que nos viene heredada, por tanto", han indicado a Europa Press desde la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.

Las referidas fuentes han añadido que "no solo no se puso este proyecto en marcha, sino que no tenía ni soporte técnico, ni marco administrativo adecuado, hasta el punto de tener que ofrecer este inmueble en alquiler para un uso distinto al que se 'vendió' sin llegar a hacer nada".

Además, han destacado el "paso firme" dado la semana pasada por la Junta de Andalucía al aprobar en Consejo de Gobierno la cesión de la gestión del Parque Empresarial Santana al Ayuntamiento. Una gestión que deberá ser aceptada por el pleno municipal en próximas fechas.

Se trata, según se ha valorado desde la Delegación Territorial, de "una reclamación histórica de los linarenses para poner en valor el parque", donde se ubica el inmueble que se iba a destinar al Citpic. Así, su gestión, junto a otros activos del parque, pasaría también ahora a manos del Consistorio linarense con el objetivo reducir trabas administrativas y facilitar la llegada de nuevas empresas que contribuyan a mejorar la situación socioeconómica local.

ANTECEDENTES

El proyecto se anunció a finales de 2011 en el marco del Plan Linares Futuro, que supuso el final de la automovilística Santana Motor, con el objetivo de dar respuesta a eventuales problemas en los sistemas tecnológicos que dan soporte a sectores productivos, administración y ciudadanía en general. Así, desarrollaría aplicaciones de protección en ámbitos estratégicos como la red de hospitales públicos, las instalaciones portuarias o los complejos petroquímicos.

En octubre de 2014, la Junta y el Ministerio del Interior firmaron un convenio para hacer realidad este centro y en julio de 2015 el Gobierno andaluz adjudicó por casi 800.000 euros el contrato de las obras de acondicionamiento y mejora del edificio de oficinas para albergarlo.

Su actividad se centraría en cuatro líneas estratégicas --Área de I+D+i, el laboratorio de pruebas de herramientas de Seguridad Informática con foco en Scada, el laboratorio de pruebas de herramientas de Seguridad Física y el Centro de Formación y Training--, según se informó entonces, cuando también se apuntó a finales de 2015 para su puesta en funcionamiento.

Una previsión que, sin embargo, no se cumplió y, en octubre de 2017, se trabajaba en una segunda fase de actuaciones de obra y equipamiento específico para un inmueble de estas características. En ese momento, la Junta aludió también a la necesidad de adjudicar su gestión por subasta, al haber varias empresas interesadas.

Ya en octubre de 2018, el Ejecutivo andaluz hablaba de ver el Citpic en funcionamiento ese mismo año, tras un retraso que achacó en parte a la nueva ley de contratos, de manera que hubo que cambiar el proceso que estaba previsto y hacerlo de otra forma diferente.

Durante todo este tiempo, la puesta en marcha del Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas se ha venido reclamando por colectivos ciudadanos. Igualmente, lo han demandado formaciones como Cs, Linares Primero o el PP, que en marzo de 2020 anunció una iniciativa en el Parlamento andaluz para "reivindicar el debido cumplimiento del convenio establecido para la puesta en marcha definitiva de este centro".