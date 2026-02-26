La Junta destaca que el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a Andalucía congregó a más de 15.400 personas

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en el pleno del Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz con el pueblo gitano, con la diversidad y la inclusión, durante su intervención en el Parlamento, donde ha hecho balance del programa de actividades llevado a cabo por la Consejería de Cultura y Deporte, en colaboración con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a Andalucía.

En concreto, y así lo ha detallado, se han celebrado en las ocho provincias andaluzas más de medio centenar de actividades culturales con la finalidad de poner en valor los seis siglos de presencia y convivencia del pueblo gitano y visibilizar su historia, su cultura y su legado. En este programa han participado más de 15.400 personas, ha añadido la consejera, lo que confirma el interés por este "programa especial conmemorativo, en el que el flamenco ha sido, sin duda, uno de sus protagonistas".

Dentro de esta programación especial, ha señalado Del Pozo, se han organizado, de la mano de asociaciones y entidades gitanas propuestas como mesas redondas, teatro, música, conferencias, muestras bibliográficas y documentales, así como algunas vinculada al 'arte jondo', entre la que cabe destacar 'Lorca y Granada en los Jardines del Generalife', que en su última edición recordó a Manuel Alejandro.

Por Manuel Alejandro cantaron Aurora Vargas, Lela Soto, Lole Montoya, El Pele, Farruquito, Diego del Morao y el jerezano José Mercé.

En su intervención, Del Pozo ha agradecido a las asociaciones y entidades participantes en esta conmemoración cultural como han sido la Asociación de Mujeres Romí Andaluzas para la Defensa de sus Intereses (Amuradi), la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali), la Asociación de Enseñantes Gitanos, la Federación Gitana de Andalucía y Almería, la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Kamira) y la Fundación Secretariado Gitano y la Asociación Dosta.

A todas ellas ha agradecido su implicación, así como "la labor que realizan cada día en beneficio de la integración, la convivencia y la difusión de la valiosísima contribución del pueblo gitano a nuestra cultura".

Y ha extendido este agradecimiento a los profesionales de las instituciones culturales que han aportado lo mejor de sí mismos para que este programa fuera todo un éxito, como son el Centro Andaluz de las Letras, la Filmoteca de Andalucía, el Centro Andaluz de la Fotografía, las Bibliotecas Públicas Provincias de las ocho provincias, el Archivo General de Andalucía o el Archivo de la Real Chancillería de Granada.