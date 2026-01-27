Junta destaca que Andalucía cierra 2025 "con récord histórico de empleo" pero pide prudencia por posible "efecto rebote"

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha valorado de forma positiva los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que reflejan que Andalucía cerró el pasado año "con un muy positivo balance en términos de empleo", al registrar un nuevo récord histórico de personas ocupadas y la tasa de paro más baja desde finales de 2007.

Sin embargo, la titular de Empleo ha apelado a "ser cautelosos" ya que "es previsible que dentro de una semana los datos de paro registrados del primer mes del año reflejen un efecto rebote con una subida del desempleo por el fin de las contrataciones que se fraguaron en la campaña de Navidad".

En concreto, Andalucía sumó 14.600 personas ocupadas más en el último trimestre del año, situándose como la cuarta comunidad autónoma que más empleo creó en ese periodo entre las once donde aumentó la ocupación. Con ello, la comunidad volvió a batir su propio récord, al alcanzar las 3.626.800 personas ocupadas, la cifra más alta de toda la serie histórica.

En cuanto al desempleo, el paro bajó en Andalucía en 28.100 personas respecto al trimestre anterior, lo que supone un descenso del 4,3%, siendo la tercera mayor reducción entre las doce comunidades donde el desempleo disminuyó.

Con este descenso, el número total de personas desempleadas se situó en 622.800, una cifra que la consejera ha destacado por ser la segunda más baja desde el segundo trimestre de 2008, es decir, desde hace 17 años.

De este modo, Andalucía encadena ya siete trimestres consecutivos por debajo del umbral de las 700.000 personas paradas, una cifra que, no obstante, Blanco ha reconocido que "sigue siendo elevada".

Por sectores, la población parada descendió en todos, excepto en los servicios, donde se contabilizaron 27.100 personas más en desempleo, mientras que la mayor caída se produjo entre quienes buscan su primer empleo, con 40.000 personas menos.

Andalucía cerró 2025 con una tasa de paro del 14,6%, lo que supone seis décimas menos que en el trimestre anterior y 1,1 puntos menos que hace un año, el mejor dato desde finales de 2007, según ha subrayado la titular de Empleo.

Aunque en el último trimestre del año se registró un descenso de 13.500 personas activas, la comunidad mantiene la segunda mayor cifra de población activa de toda la serie histórica, con más de cuatro millones de andaluces en disposición de trabajar.

Blanco ha puesto el acento en el "especialmente reseñable" comportamiento del empleo femenino en el cuarto trimestre. Las mujeres protagonizaron la subida de la ocupación, con 18.200 empleos más, frente a una caída de 3.700 entre los hombres.

También en el paro, las mujeres lideraron el descenso, con 21.900 desempleadas menos, frente a una bajada de 6.200 en el caso de los hombres.

En términos interanuales, los datos de la EPA muestran un balance "muy favorable" para el mercado laboral andaluz. En los últimos doce meses, Andalucía creó 138.400 empleos, lo que la convierte en la comunidad autónoma que más empleo generó en España, aportando el 23% del aumento total de la ocupación en el país.

En ese mismo periodo, el paro descendió en 29.900 personas, un 4,5% menos, siendo Andalucía la tercera comunidad donde más bajó el desempleo en términos absolutos, por detrás de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Según la consejera, la comunidad cierra así el año "con un balance favorable de consolidación del empleo y mejora del mercado laboral".

Rocío Blanco ha señalado que estos avances "no son fruto de la casualidad", sino "del esfuerzo colectivo y de un clima de confianza que da resultados", algo que, a su juicio, se refleja especialmente en la incorporación de la mujer al mercado laboral.

No obstante, ha apelado a la prudencia y ha advertido de que es previsible que los datos de paro registrado del mes de enero reflejen un "efecto rebote", con un aumento del desempleo como consecuencia del fin de las contrataciones asociadas a la campaña de Navidad.

"Sin caer en la autocomplacencia, las cifras apuntan a que Andalucía avanza en la buena dirección", ha afirmado la consejera, que ha asegurado que la Junta seguirá impulsando políticas "de la mano de la sociedad andaluza" para consolidar esta evolución y acompañar a empresas y autónomos, "que son, en definitiva, quienes crean empleo".