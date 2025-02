Junta destaca "el impulso sin precedentes" de la vivienda protegida en Andalucía, con 10.200 entre 2019 y 2023

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado este jueves el "impulso sin precedentes" en el desarrollo de la vivienda protegida "multiplicando por tres" su promoción. "De las 3.200 viviendas en el quinquenio 2014-2018, frente a 10.200 desde 2019 a 2023", ha detallado.

A preguntas de diputados de Vox y del PP en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento, la consejera ha hecho hincapié en la normativa "ágil, flexible y pionera" de Andalucía. Además, ha llamado la atención sobre la colaboración público-privada, el programa de permuta de suelos por vivienda, el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler, el desarrollo urbanístico de suelos residenciales y la red de viviendas gestionada por el tercer sector.

Asimimos, tras recordar que el acceso a la vivienda es "una de las grandes preocupaciones de la sociedad" y para equilibrar la oferta y la demanda "hay que contar con soluciones eficaces, no ideológicas", ha criticado "la encadenación de promesas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este asunto.

"En Andalucía lo tenemos claro y hemos optado por la vía más eficaz en materia de vivienda. Se han tomado medidas como la bajada de impuestos a la familia y a las personas que más apoyo necesitan. Hemos impulsado la promoción de viviendas protegidas, la construcción de viviendas para alquiler asequible y simplificados los procedimientos. Y seguimos, no nos quedamos aquí", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno andaluz está trabajando en una ley de vivienda propia y en el mes de febrero aprobará un plan de choque con medidas urgentes y temporales para impulsar 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años. "Un decreto ley que dará cobertura legal a los ayuntamientos para que solares o edificios de uso turístico u oficinas se destinen a viviendas protegidas o que solares con uso dotacional privado, siempre que se asignen al alquiler, puedan destinarse también a complejos residenciales", ha detallado.

Además, ha apuntado que este decreto también autorizará una mayor densidad de viviendas en parcelas que se destinen a la vivienda protegida, creará junto a los ayuntamientos una bolsa de suelo para dar más transparencia a la promoción de viviendas protegidas e impulsará la colaboración público-privada.

Por su parte, el diputado de Vox Alejandro Hernández ha criticado que, en materia de vivienda, "sobren promesas y anuncios más o menos rimbombantes y falten hechos". En este sentido, ha criticado que se tire de "actuaciones urgentes" cuando esta situación "no es por una emergencia sobrevenida. "No hemos sufrido un tsunami o un terremeto que haya destruido miles y miles de hogares. La realidad, una inacción de muchos años. Esto no les ha explotado de golpe", ha acusado.

Además, ha destacado que las 20.000 viviendas que van a construir en los próximos años en Andalucía "ya se saben insuficientes" y ha criticado que estén aplicando "con entusiasmo modos y modelos socialistas y lo peor es que les está gustando".

También sobre este mismo asunto ha sido cuestionada por la diputada del PP Ana Chocano, quien ha resaltado "la reducción en un 86% de la construcción de vivienda". "Al año en España, entre promoción pública y promoción privada, se construyen alrededor de 100.000 viviendas, pero se forman entre 200.000 y 250.000 hogares, por lo que la brecha entre lo necesario y lo disponible aumenta año tras año, tanto que hoy en día a nivel nacional son necesarias 400.000 viviendas, unas 90.000 en Andalucía, según los datos del Banco de España".