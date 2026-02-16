La Junta destaca el liderazgo de Andalucía en la construcción de Europa y sitúa la acción exterior como prioridad

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha destacado este lunes el liderazgo de Andalucía en la construcción de Europa y ha situado la acción exterior del Gobierno de Juanma Moreno como una "prioridad en la gestión de la administración".

Así lo ha resaltado en Sevilla durante la inauguración de la exposición 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación', junto con el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, entre otras autoridades.

Organizada por la Red de Información Europea de Andalucía, la exposición conmemora los cuarenta años de la firma del Tratado de Adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas.

"Representó una apuesta colectiva por la libertad, la estabilidad democrática y un futuro construido sobre valores compartidos. Supuso abrir las puertas a un proceso de transformación que ha marcado a varias generaciones", ha recordado Bernal.

"Cuatro décadas después, podemos valorar el impacto que la integración europea ha tenido en nuestro país y, de forma muy destacada, en Andalucía", ha detallado poniendo como ejemplos los fondos de cohesión, los programas de formación, las inversiones en infraestructuras, educación, turismo, innovación o digitalización, elementos claves para modernizar la economía y a reforzar la igualdad de oportunidades.

En su opinión, "Andalucía no ha sido solo receptora de este proceso, sino que ha desempeñado un papel activo en la construcción de Europa".

"Es una región amplia, diversa, abierta al mundo y situada en una posición geoestratégica singular. Desde esa realidad, ha sabido proyectarse hacia el exterior y participar en los grandes debates europeos, aportando experiencia y visión en asuntos clave para el futuro común", ha recalcado.

El consejero ha destacado que la proyección internacional se ha consolidado en los últimos años gracias a un impulso de la acción exterior del Gobierno de Juanma Moreno, bajo una gestión basada en "situar a Andalucía como un actor comprometido con los valores de la Unión y consciente de su responsabilidad en un contexto global lleno de desafíos".

Al respecto ha puesto en valor la Red de Información Europea de Andalucía, con un compromiso claro con la difusión de las políticas europeas y la promoción del pensamiento crítico en torno al proyecto común resulta esencial.

"Gracias a esta red, miles de ciudadanos se acercan a Europa de forma directa, comprenden mejor sus decisiones y participan en el debate sobre su futuro", ha afirmado.

Por ello, en la efemérides del Tratado de Adhesión, el consejero de Acción Exterior ha subrayado que celebrar este aniversario "significa asumir el compromiso de mirar al futuro con responsabilidad ante los desafíos decisivos que Europa afronta".

"La defensa de la democracia, la autonomía estratégica, la transición ecológica, la cohesión social o la estabilidad internacional. Son retos que exigen una participación de sus regiones y una ciudadanía informada y comprometida", ha dicho.

"Espero que este aniversario sirva para renovar nuestra implicación en el proyecto europeo y reforzar una Europa más cercana, más justa y solidaria. Una Europa que siga construyéndose desde cada territorio, desde cada ciudadano y desde cada iniciativa que contribuya a unirnos", ha concluido.

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez, ha subrayado que "formar parte del mercado único ha multiplicado las posibilidades de crecimiento y cooperación".

"Gracias a este espacio económico común, con normas compartidas y acceso a más de 450 millones de consumidores, se ha facilitado la diversificación de mercados y la eliminación de barreras, consolidando a Andalucía como una región capaz de innovar, colaborar y competir en igualdad de condiciones".

"Todo esto es aún más relevante en un contexto internacional incierto y con cambios en las cadenas de suministro. Operar en el mercado único ha exigido adaptaciones constantes, y en este proceso el apoyo de las Cámaras de Comercio ha sido clave, ofreciendo información, asesoramiento y programas como Enterprise Europe Network, que ayudan a las pymes a aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece Europa", ha detallado.

"Hoy, frente a los desafíos de transición ecológica, digitalización e innovación, Andalucía parte de una posición más sólida, con un tejido empresarial mejor preparado y con instrumentos europeos que, bien utilizados, pueden ser decisivos. Desde las Cámaras de Comercio reafirmamos nuestro compromiso con las empresas andaluzas y con el proyecto europeo", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "seguiremos trabajando para fortalecer su competitividad, fomentar la innovación y promover la cooperación, de manera que Andalucía siga siendo una región sólida, abierta al mundo y capaz de aprovechar todas las oportunidades que ofrece Europa".