La Junta destina 250.000 euros al arreglo de dos caminos rurales en Vilches y Carboneros (Jaén)

Visita a las obras en uno de los caminos rurales. - JUNTA

CARBONEROS (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural trabaja en la ejecución de obras de mejora en dos caminos rurales de los términos municipales de Vilches y Carboneros (Jaén), con una inversión de 250.000 euros.

Ambas actuaciones se enmarcan en la financiación en el Plan Itínere, según ha explicado la delegada territorial del ramo en la provincia, Soledad Aranda, durante la visita que ha realizado este lunes para conocer su evolución.

En este sentido, ha apuntado que está previsto que estén finalizadas la próxima semana con el objetivo de que se encuentren en las mejores condiciones de cara a la campaña de recogida de aceituna.

La delegada ha señalado "el firme compromiso con el sector, mejorando las condiciones en las que se encuentran los caminos agrícolas de los diferentes municipios". Además, ha subrayado el carácter municipalista de este plan, que "financia al cien por cien el Gobierno andaluz, lo que posibilita que los ayuntamientos puedan destinar sus recursos económicos a otros servicios públicos, aliviando las arcas municipales".

Algo especialmente relevante en municipios pequeños, como Vilches o Carboneros. En concreto, las obras en el camino vilcheño Del Mortero pretenden acabar con el deterioro existente en esta vía que carece de cunetas.

Para ello, junto al desbroce correspondiente, se va a realizar un refuerzo del firme existente que recupere la plataforma del camino, y también se van a construir badenes transversales, cunetas hormigonadas y en tierra, así como escolleras. A esta visita también ha asistido el alcalde del municipio, Adrián Sánchez.

Por otro lado, el camino rural de El Acebuchar-La Mesa, en el término de Carboneros presentaba un estado muy deteriorado debido también a la carencia de obras de fábrica que drenasen de forma correcta el agua. Acompañada por el alcalde, Domingo Bonillo, ha explicado que las obras que ya se ejecutan en torno a 1,5 kilómetros del trazado del mismo, permitirán la construcción obras de fábrica: badenes, pasos salvacunetas y cunetas.

El Plan Itínere supone más de seis millones de euros para la adecuación de 53 caminos rurales en otros tantos municipios de la provincia jiennense. De ese total, 40 están finalizadas o próximas a finalizar, mientras que otros 13 están próximas a iniciarse.