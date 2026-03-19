La Junta destina 900.000 euros a obras de emergencia en la A-315, en Hinojares (Jaén), afectada por el tren de borrascas

Miguel Contreras y Santiago Iruela. - AYUNTAMIENTO DE HINOJARES

JAÉN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, destina 900.000 euros a las obras de emergencia que se ejecutan en la A-315, en el término municipal de Hinojares (Jeén), con cargo al Plan Andalucía Actúa para dar respuesta a los daños provocados por el tren de borrascas.

El delegado territorial, Miguel Contreras, ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde del municipio, Santiago Iruela, para abordar los detalles de esta actuación, según ha informado este jueves en una nota la Junta de Andalucía.

"Es una muestra más del compromiso del Gobierno de Juanma Moreno por devolver la normalidad, en el menor plazo de tiempo posible, a las carreteras que se vieron afectadas por el tren de borrascas", ha afirmado.

Estas obras de emergencia, que se localizan en los kilómetros 58 y 59 de la A-315, la carretera que une Torreperogil y Baza por Pozo Alcón, van a permitir eliminar los escalones de más de diez centímetros que se han producido en la vía por el deslizamiento de un terraplén, así como las grietas aparecidas en el terreno.

"Lo principal es salvaguardar la seguridad vial de las personas que transitan por esta carretera, por lo que actuamos de forma rápida y ágil", ha asegurado el delegado de Fomento.

El Plan Andalucía Actúa contempla una partida de 40,5 millones de euros en obras de emergencia para solventar 97 incidencias en 40 vías de titularidad autonómica del territorio jiennense.

Por otra parte, en esta reunión de trabajo con el alcalde, Contreras ha anunciado "una sustancial mejora en el transporte público del municipio con una línea de transporte a demanda". Se enmarca en el Andalucía Rural Conectada", que ya cuenta con la ruta Pozo Alcón-Hinojares-Huesa hasta Quesada, municipio desde el que se puede enlazar con rutas hacia Jaén o Úbeda.

En concreto, la Consejería trabaja ya en la licitación de una nueva ruta, Hinojares-Baza, para "facilitar el transporte a todos aquellos ciudadanos que deben trasladarse hasta el municipio granadino para recibir atención médica".

Andalucía Rural Conectada hace viable la prestación de un servicio de transporte en zonas rurales donde no cuentan con empresas concesionarias de transporte colectivo. "Esta es una solución dinámica, sostenible y a medida que resuelve los problemas de movilidad de municipios como Hinojares", ha destacado Contreras.