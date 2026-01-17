La Junta destina cerca de medio millón de euros al equipamiento de espacios de ocio seguro para jóvenes en Jaén

El delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, Jesús Estrella, acompañado por la alcaldesa de Frailes, Encarnación Castro. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destinado cerca de medio millón de euros (450.000 euros) al equipamiento de espacios municipales y de entidades sin ánimo de lucro dedicados al ocio seguro en la provincia de Jaén a través de la convocatoria de subvenciones para la dotación de espacios de ocio seguros para la infancia, la adolescencia y la juventud en Andalucía y para incentivar la responsabilidad social de las empresas en materia de uso seguro y responsable de internet por este sector de la población.

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, Jesús Estrella, durante su visita a uno de estos espacios beneficiarios, titularidad del Ayuntamiento de Frailes. Acompañado por la alcaldesa del municipio, Encarnación Castro, el delegado ha subrayado que "apostar por los jóvenes es apostar por el presente y por el futuro de los pueblos de Jaén, por lo que desde el Gobierno de Juanma Moreno tenemos claro que hay que continuar impulsando todo tipo de ayudas para la mejora de estos espacios públicos que dinamizan el municipio y lo hacen atractivo para los jóvenes".

En una nota de prensa, la Junta ha indicado que esta línea de subvenciones de la Junta no sólo posibilita el equipamiento de estos espacios, sino también la puesta en marcha, de la mano de los ayuntamientos beneficiarios, de diferentes proyectos y actividades que permitan desarrollar un ocio seguro para la infancia, la adolescencia y la juventud.

Jesús Estrella ha aplaudido que "hasta 22 municipios jiennenses puedan llevar a cabo estas mejoras que no sólo dinamizan el municipio, sino que también ofrece a los jóvenes la posibilidad de practicar actividades como el senderismo o disfrutar de talleres musicales, entre otras muchas opciones que eligen sus ayuntamientos".

El delegado del Gobierno ha reiterado el compromiso de la Junta con "la promoción de iniciativas que posibiliten que los jiennenses de menor edad, en este caso de Frailes, piensen en tener un proyecto de vida, de presente y de futuro, en su municipio y conseguir con ello que nuestros pueblos de los entornos más rurales sigan vivos de la mano de nuestra juventud".