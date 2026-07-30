La Junta destina más de 126 millones de euros al nuevo seguro de responsabilidad civil del SAS

Profesionales sanitarios realizan una angiología. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado el expediente de gasto relativo a la contratación del nuevo seguro de responsabilidad civil profesional y de responsabilidad patrimonial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, por un montante total de 126.368.054 euros para el periodo comprendido entre 2026 y 2028.

Así, esta contratación garantiza la cobertura de la responsabilidad derivada de la actividad asistencial desarrollada por el SAS, tanto en la prestación presencial como en la atención no presencial mediante telemedicina, así como en el conjunto de servicios sanitarios y sociosanitarios y sus actividades complementarias.

De este modo, incorpora una cobertura integral, adaptada a las nuevas necesidades técnicas, asistenciales y económicas del sistema sanitario andaluz. Además, incluye de forma expresa la consolidación del equipo de atención de siniestros del profesional como interlocutor entre los profesionales y la futura aseguradora, una novedad que se introduce por primera vez en este tipo de contratos.

La póliza protege al propio Servicio Andaluz de Salud y a todos los profesionales que prestan servicio en sus centros, independientemente de su vínculo laboral o situación administrativa, incluyendo personal estatutario, laboral, funcionario, residente, en formación o en prácticas, así como profesionales desplazados autorizados por el SAS durante su periodo formativo.

El presupuesto de licitación del nuevo contrato supone un incremento aproximado de 10,6 millones de euros anuales respecto a la última anualidad del contrato anterior. La nueva póliza incorpora mejores condiciones, entre ellas una cobertura de tres años sin posibilidad de revisión de precios, la ausencia de franquicia y la ampliación de las garantías y límites de indemnización para reforzar la protección de los profesionales y del propio Servicio Andaluz de Salud.

Entre las coberturas se incluyen la responsabilidad civil profesional y patrimonial derivada de la actividad sanitaria y no sanitaria, la responsabilidad por accidentes laborales, la defensa y representación jurídica de los profesionales, las reclamaciones relacionadas con ensayos clínicos e investigación, la atención domiciliaria, el transporte sanitario, la actividad de emergencias y las prestaciones desarrolladas mediante herramientas de salud digital y telemedicina.

Además, el nuevo contrato incorpora mejoras relevantes respecto a la anterior contratación. Entre ellas destaca la consolidación del incremento de los límites de indemnización, la eliminación de determinadas exclusiones, la actualización de las condiciones conforme a la experiencia acumulada en la gestión de reclamaciones y la implantación de procedimientos que permitirán agilizar la resolución de los expedientes y mejorar la coordinación entre el SAS y la entidad aseguradora. Asimismo, la póliza mantiene la ausencia de franquicia, de modo que el coste íntegro de las indemnizaciones corresponde a la entidad aseguradora, una medida que reduce la complejidad administrativa y optimiza la gestión de los recursos públicos.

El contrato tendrá una duración de tres años, sin posibilidad de prórroga ni revisión de precios durante su vigencia, lo que aporta estabilidad y seguridad jurídica tanto a la organización como a sus profesionales. Además, contempla cobertura para las reclamaciones que se formulen desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028, con independencia del momento en que se hubiera producido el hecho que origine la reclamación, siempre que esta se presente durante ese periodo.

Con esta contratación, el Servicio Andaluz de Salud refuerza uno de los programas de aseguramiento de responsabilidad sanitaria "más consolidados del sistema sanitario español", proporcionando seguridad a los profesionales en el ejercicio de su actividad y garantizando una adecuada protección patrimonial de la administración sanitaria andaluza.