La Junta destina más de un millón de euros a subvenciones para proyectos que ayuden a "humanizar la Justicia"

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, José Ramón Carrasco en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha destinado en 2025 más de un millón de euros, en concreto 1.133.774 euros, a subvenciones destinadas a colegios profesionales y entidades sin ánimo de lucro en materia de formación, asistencia a colectivos vulnerables y desarrollo de medios alternativos de solución de controversias (MASC) que eviten juicios para garantizar "una Justicia más humana".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, se trata de unas ayudas que "vienen a complementar el trabajo que impulsa y desarrolla la Consejería para lograr humanizar la Justicia y que es uno de los ejes de la Estrategia Justicia Andalucía".

En concreto, los colegios de abogados han recibido 149.472 euros para la asistencia jurídica a la población reclusa y una nueva subvención de 650.040 euros fruto del convenio suscrito en diciembre con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) para impulsar conciliaciones en el ámbito civil. Una subvención destinada a sufragar 10.000 sesiones (un máximo de tres por asunto) para buscar acuerdos que eviten juicios por parte de profesionales con formación especializada, y que se suma a la mediación en el ámbito penal que la Junta ofrece a través de un servicio público y gratuito, el Sempa.

Además, desde enero de 2024, la Consejería abona trimestralmente a los colegios la asistencia jurídica de los abogados de oficio en procesos de mediación.

Por su parte, los Colegios de Procuradores han recibido 237.734 euros por la representación de las víctimas de violencia de género en todas las fases del procedimiento, incluso en aquellas donde no es obligatorio designar procurador.

El objetivo es evitar que la doble victimización que supone para estas mujeres cada vez que tienen que acudir a los tribunales para diferentes trámites y que desde el mismo momento de la denuncia cuenten con un procurador para ello y puedan así centrarse en su recuperación.

Además, la Consejería de Justicia también convoca cada año subvenciones para asociaciones que trabajan con víctimas del terrorismo, tanto para servicio de apoyo a éstas como para la organización de jornadas y cursos.

En 2025 se han beneficiado de estas ayudas la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT) y la Fundación Alberto Jiménez Becerril, por un montante total de 61.401 euros.

Asimismo, la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería fomenta la formación en la asistencia a víctimas e intervención con menores infractores mediante subvenciones que en 2025 han recibido las entidades Afanes El Puerto y Bahía, Fundación Márgenes y Vínculos y Atenin, por un importe total de 17.368 euros.

También para la promoción y especialización en materia de mediación. En este caso ha destinado 17.758 euros a la Federación Española de Justicia Restaurativa, la entidad Intermediación y la Asociación Española de Justicia Restaurativa.