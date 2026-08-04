La Junta impulsará la primera Ley de Regadío Sostenible y reformará la Ley de Aguas esta legislatura

1108378.1.260.149.20260804102052 El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado que la Junta impulsará durante la nueva legislatura la primera Ley de Regadío Sostenible de Andalucía, al tiempo que acometerá la reforma de la Ley de Aguas con el objetivo de adaptar el marco normativo a los nuevos retos hídricos de la comunidad y avanzar en una gestión más eficiente de los recursos disponibles.

En una entrevista concedida a Europa Press, Fernández-Pacheco ha explicado que ambas iniciativas forman parte de la planificación del Gobierno andaluz para los próximos cuatro años y estarán acompañadas por un nuevo reglamento que abordará el conjunto del ciclo integral del agua, desde el abastecimiento en alta hasta la depuración y el abastecimiento urbano.

El consejero ha defendido que Andalucía debe aprovechar la experiencia adquirida durante los últimos episodios de sequía para preparar el territorio ante futuros periodos de escasez de agua, que considera inevitables, aunque resulte imposible prever cuándo volverán a producirse.

"Sabemos que la próxima sequía llegará; no sabemos si será dentro de seis meses o dentro de seis años, pero llegará. Lo importante es que Andalucía esté mucho mejor preparadas de lo que estaba la última vez", ha afirmado.

Fernández-Pacheco ha explicado que la modificación de la Ley de Aguas ya ha comenzado a tramitarse y que la Consejería mantiene contactos con ayuntamientos, diputaciones y los diferentes sectores implicados para elaborar un texto "moderno" y adaptado a las necesidades actuales.

"A mí me ilusiona especialmente porque es una ley muy importante para Andalucía", ha señalado.

NUEVO REGLAMENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Junto a la reforma legislativa, la Junta pretende aprobar un nuevo reglamento que permita ordenar el conjunto del ciclo integral del agua y actualizar aspectos relacionados con el abastecimiento, la depuración y la eficiencia de las redes de distribución.

En este sentido, el consejero ha mostrado su preocupación por el elevado volumen de agua que se pierde actualmente en algunos municipios andaluces debido al deterioro de las infraestructuras.

"No puede ser que tengamos en Andalucía municipios que en sus tuberías pierden el 40, el 50 o incluso el 60 por ciento del agua que pasa por ellas", ha advertido.

Según ha explicado, la nueva normativa deberá contribuir a mejorar el rendimiento de estas redes y favorecer una utilización más eficiente de los recursos hídricos.

PRIMERA LEY DE REGADÍO SOSTENIBLE

Fernández-Pacheco ha avanzado así que el Ejecutivo autonómico promoverá la primera Ley del Regadío Sostenible de Andalucía, una iniciativa con la que pretende dotar de mayor seguridad jurídica al sector y reforzar su papel como motor económico y herramienta para fijar población en el medio rural.

El consejero ha asegurado que la futura norma se elaborará de manera participativa y contará con la colaboración de comunidades de regantes, organizaciones agrarias y el resto de agentes implicados.

"Es una ley en la que hemos puesto mucha ilusión. Vamos a ponernos manos a la obra desde ya para hablar con todos los agentes", ha explicado.

El objetivo, ha añadido, será proteger el regadío andaluz y favorecer su modernización para garantizar un uso cada vez más eficiente del agua.

Fernández-Pacheco ha defendido que el regadío constituye una herramienta esencial para la creación de riqueza y empleo en el medio rural, aunque ha insistido en que su desarrollo debe realizarse siempre bajo criterios de sostenibilidad.

"El regadío es riqueza, es fijación de población al territorio y tiene que ser sostenible", ha resumido.

APUESTA POR LAS AGUAS REGENERADAS Y DESALADAS

Entre las actuaciones previstas durante la legislatura, el titular de Agricultura también ha situado el desarrollo de la Estrategia de Recursos Hídricos No Convencionales, aprobada durante el anterior mandato y orientada a incrementar el aprovechamiento de aguas regeneradas y desaladas.

El consejero ha señalado que esta estrategia continuará desarrollándose durante los próximos años con el objetivo de diversificar las fuentes de suministro y reducir la dependencia de las precipitaciones.

Asimismo, ha recordado que la Junta continuará ejecutando la planificación hidrológia actualmente en marcha, un proceso que ha definido como "muy participativo" y que permitirá incorporar las aportaciones de administraciones, usuarios y agentes sociales antes de fijar la hoja de ruta para los próximos años.

Además, Fernández-Pacheco ha defendido que la continuidad al frente de la Consejería permitirá desarrollar proyectos ya iniciados durante la pasada legislatura sin necesidad de comenzar de nuevo su tramitación.

Entre ellos, ha citado la Estrategia de Ganadería Extensiva de Andalucía, aprobada recientemente, así como las estrategias específicas para el olivar y para el sector de las frutas y hortalizas de invernadero.

"Lo bueno que tiene la continuidad es que no partimos de cero. Tenemos muchísimas estrategias en marcha", ha destacado.

El consejero ha asegurado que el Gobierno andaluz seguirá trabajando con una planificación "a largo plazo", basada en objetivos medibles y evaluables, con el propósito de preparar a Andalucía frente a los desafíos que plantea el cambio climático y garantizar recursos hídricos suficientes para el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria y el conjunto de los municipios andaluces.