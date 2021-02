Junta insiste en que el acuerdo con Vox "no implica implantar pin parental" y PSOE "irá a los tribunales para evitarlo"

SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha dicho este miércoles en comisión parlamentaria que el acuerdo firmado la pasada semana con el grupo parlamentario Vox "en ningún caso implica la implantación del llamado 'pin parental' en el sistema educativo andaluz", mientras que desde el PSOE-A han asegurado que "cualquier instrucción, recomendación o normativa que lleven a cabo para implantar el 'veto parental' en Andalucía no solo contará con rechazo del grupo socialista sino que iremos a los tribunales para evitar su implantación".

Así, el titular de Educación ha señalado que su departamento "mejorará la información y la transparencia para las familias, implementando mecanismos para que los padres puedan conocer mejor el plan de centro y las actividades que se llevarán a cabo", al tiempo que ha subrayado que es "incuestionable mi absoluta confianza en los docentes y en los proyectos educativos de los centros".

Imbroda ha vuelto a incidir en que el acuerdo firmado la pasada semana con el grupo parlamentario Vox "en ningún caso implica la implantación del llamado 'pin parental' en el sistema educativo andaluz". En este sentido, el consejero ha recalcado que el texto del acuerdo dice textualmente "que se harán los cambios necesarios para el establecimiento de un sistema transparente de información a los padres". Por lo tanto, ha asegurado que el escrito "no recoge nada de 'veto parental', ni 'pin parental', ni autorización expresa." Se trata de seguir avanzando en mejorar la información de las familias cuando acceden a su centro escolar.

Durante su intervención, el consejero ha destacado que ni la Administración, ni los centros, ni los docentes "tienen nada que ocultar" y ha afirmado que "a mayor información, mayor participación e implicación de las familias".

Asimismo, el consejero ha lamentado que algunos partidos lo único que les interesa es "generar ruido" con algo que tan solo necesita memoria y comprensión lectora. Además ha recordado que "hoy ha vuelto a decir lo mismo que dijo el pasado año en el Parlamento, es decir, que no procede la implantación del 'pin parental' en Andalucía por dos motivos: uno porque el ordenamiento jurídico no tiene lagunas significativas y promueve una educación en valores que garantiza la neutralidad ideológica en las aulas; y en segundo lugar porque las familias conocen el proyecto educativo del centro en el que se incluyen las actividades".

"No voy a participar en debates estériles y algo antiguos, con la cantidad de asuntos verdaderamente importantes que requier nuestra educación; no van a contar conmigo para esto", ha aseverado Imbroda, para incidir en que "parte de la base, para mí incuestionable, de mi absoluta confianza en nuestros docentes y en los proyectos educativos de cada centro".

Por su parte, la diputada socialista Soledad Pérez ha expresado "la máxima de las preocupaciones" y ha añadido que Vox "ya se lo ha dicho, el documento suscrito es el 'veto parental'" y "no es más que la ratificación del acuerdo de enero de 2019 de los tres partidos políticos --PP, Cs y Vox-- para la investidura de Juanma Moreno". "Lo que hacen ahora es ponerle plazo, decir que lo van a hacer en este semestre".

Así, Pérez ha asegurado que "cualquier instrucción, recomendación o normativa que lleven a cabo para implantar el 'veto parental' en Andalucía no solo contará con rechazo del grupo socialista sino que iremos a los tribunales para evitar su implantación en Andalucía, en defensa de la educación igualitaria e inclusiva de esta tierra". "Ninguna actividad en defensa de la igualdad de género, contra la violencia machista ni contra la lgtbifobia dejará de realizarse en Andalucía si el PSOE puede impedirlo".

"NO SIGAN ALIMENTADO EL MONSTRUO QUE LOS DEVORA"

"No traiga el conflicto, respete la planificación en los centros, cumpla con el Estatuto de Autonomía, con la Ley de Educación o de Igualdad", añade Pérez, quien ha instado a Cs y a PP "a no seguir alimentando al monstruo que los devora, que devora nuestra democracia, y no manipulen a las familias". "No generen desconfianza en los profesores, protejan el derecho a una educación de calidad, no rompan el consenso y abandonen el acuerdo con la extrema derecha". "No vuelvan a la sección femenina, es una página de nuestra historia ya cerrada", ha añadido.

Desde Adelante Andalucía, Jesús Fernández ha señalado que el 10 de febrero "pasará a la historia negra de la educación andaluza por llegar a un acuerdo con la extrema derecha para imponer el 'pin parental'" y por "ser el consejero que escucha antes a la extrema derecha e ignora a la comunidad educativa". Ha añadido que "son los cínicos de la política, porque presentaron una PNL para el reconocimiento de la labor docente, pero hacer unos días llegaron a una acuerdo con Vox desacreditando la labor docente y fomentando la desconfianza".

"Dejen de escuchar a Vox, no le importan ni la escuela pública, ni los docentes, ni las familias", y "escuchen a la comunidad educativa, al alumnado, a los sindicatos, a la inspección y, sobre todo, a la comunidad docente", ya que "no tienen derecho a cuestionarlos porque ninguno de los que estamos aquí les llega a la suela de los zapatos", ha concluido.