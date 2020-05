Educación insiste en una vuelta a las aulas "con normalidad" en septiembre

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha insistido en que "con todas las medidas de seguridad y protección" habrá una vuelta presencial a las aulas en septiembre "con normalidad", mientras que Vox ha instado a la Consejería "a tomar medidas eficaces en previsión de nuevas situaciones excepcionales" por si se produce un rebrote de la pandemia en otoño y ha preguntado "si hay previsiones de test en septiembre para trabajadores y alumnos"

En comisión parlamentaria, Imbroda ha insistido en que en estos momentos "se está trabajando en distintos escenarios, pero fundamentalmente uno, la vuelta a las aulas en septiembre con normalidad, siempre de la mano de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Salud y Familias", para añadir que mientras se celebra esta comisión "hay un equipo de trabajo formado por Salud y Educación trabajando en las medidas para la vuelta a las aulas en septiembre y para el Programa de Refuerzo Educativo Estival".

"Tenemos que entender entre todos que poco a poco se está controlando esta pandemia y no podemos condenar a cuatro meses vista la normalidad de un proceso educativo, de un acceso de nuevo a las aulas", ha destacado, para añadir que "si hay un rebrote se actuará" e insistir en que "con todas las medidas de seguridad y protección habrá una vuelta a la normalidad en septiembre".

Desde Vox, Francisco Serrano ha tachado de "discriminatorio" la propuesta del Ministerio de Educación de "si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad de alumnado en las aulas" porque "a quién dejamos en la aulas y a quién en su casa". Ha preguntado a Imbroda "si hay previsiones de test en septiembre para trabajadores y alumnos" y si "se garantizaría" el modelo de acceso a la educación a distancia, "no como en 2009 con la compra de ordenadores por valor de 134 millones de euros y que no sirvieron para nada".

Además, Serrano exige a Imbroda "tomar medidas eficaces en previsión de nuevas situaciones excepcionales", porque "hay que tener previsión por si se produce un rebrote de la pandemia en otoño", para que "el derecho a la educación de calidad no deje de ser un derecho fundamental para los alumnos andaluces y se convierta en una entelequia".

IMBRODA DICE QUE "NO ES VIABLE" BAJAR LA RATIO A LA MITAD

El Grupo Parlamentario Adelante Andalucía también ha preguntado en comisión sobre la bajada de la ratio para garantizar las condiciones sanitarias en la vuelta presencial a las aulas en septiembre, una cuestión ante la que Imbroda ha respondido "cómo" puede hacerlo porque "tenemos en Andalucía unas 30.000 unidades con 25 alumnos y eso significaría 60.000 unidades con la bajada de la ratio a la mitad", lo cual "no es viable", asegura.

La diputada Luz Dorado ha destacado que se trata de una cuestión que demanda toda la comunidad educativa porque "es una necesidad acuciante", para añadir que Adelante ha propuesto "un máximo de 17 estudiantes en Bachillerato, 15 en Secundaria y 12 en Infantil y Primaria". "Esta bajada de la ratio ya es aplicable en muchos centros y esperemos que se pueda empezar por ahí", ha concluido.