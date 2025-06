La Junta invierte 175 millones en la bioclimatización de aulas, y la oposición critica la "inacción" frente al calor

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Económico y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado en el Parlamento de que otros 80 centros educativos se sumarán al Plan de Bioclimatización para continuar mejorando las condiciones térmicas y ambientales de las aulas andaluzas, con una dotación presupuestaria de 30 millones de euros, que se suman a los 175 millones ya invertidos.

Castillo ha destacado que esta medida da continuidad a un programa que ya ha actuado en 462 centros docentes, como detalla la Consejería en una nota. Así, ha respondido a dos de las preguntas planteadas en el pleno, por los grupos políticos Por Andalucía y PSOE, quienes han criticado que el Gobierno andaluz ha convertido "las aulas en saunas".

Al respecto, la consejera ha recalcado que el Plan de Bioclimatización es pionero en Andalucía para dar cumplimiento a la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento y ha añadido que "ningún gobierno, ni de comunidad autónoma ni de fuera de España está gestionado en estos momentos un plan de bioclimatización de centros educativos de la envergadura del que está ejecutando la Junta".

Además, ha subrayado, que, más allá de este programa de bioclimatización, son más de 1.300 los centros educativos públicos andaluces los que tienen registradas en el sistema Séneca medidas de climatización en sus instalaciones.

Igualmente, Castillo ha puesto en valor que el gobierno de Juanma Moreno "es el primero que ha abordado una respuesta eficaz y contundente a la cuestión de las altas temperaturas en las aulas en Andalucía". Además, ha recordado que el Plan de Bioclimatización de Andalucía ha despertado el interés de otras comunidades autónomas, y así recientemente el Gobierno de Canarias, ha pedido información sobre el desarrollo del mismo.

Los centros docentes cuentan con un sistema de refrigeración adiabática para reducir las temperaturas en las aulas en verano junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable. Además, estas instalaciones permiten una reducción drástica del gasto en consumo de energía eléctrica en los colegios e institutos.

Frente a las críticas sobre la refrigeración adiabática, la Consejería asegura que tanto estas como las fotovoltaicas, han sido reconocidas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente de la Vicepresidencia de Transición Ecológica y por los técnicos de la Unión Europea que han venido a visitarlas.

Por su parte, la diputada de Por Andalucía, Alejandra Durán, ha lamentado que "tanto niños, niñas como el personal docente y no docente han tenido que enfrentar a las olas de calor en los centros educativos".

Así, ha asegurado que "tan solo el 6% de los centros educativos en Andalucía están adaptados a la ley de bioclimatización", calificando ese 6% como "una cifra totalmente vergonzosa", señalando que "no es una cuestión de falta de dinero, es una cuestión de voluntad política".

Durán ha criticado que "lo que ha hecho el Gobierno andaluz es convertir las aulas en sauna, porque estamos mucho peor que hace algunos años". Ha advertido que las altas temperaturas en los colegios "no es una cuestión de comodidad, es una cuestión de falta de concentración, de rendimiento físico y emocional del alumnado, del personal docente y no docente".

Además, ha acusado a la Junta de "poner parches" con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática, "una solución de bajo coste y de alto riesgo, que requiere un mantenimiento riguroso y que, de no hacerse correctamente, puede exponer a los menores a bacterias como la legionela".

Por último, Durán ha recordado que "hace unos años, el señor Juan Manuel Moreno Bonilla decía que los niños no pueden soportar 39 grados de temperatura. ¿Ahora que gobiernan ustedes sí lo pueden soportar?".

Del mismo modo, la diputada del PSOE, Susana Rivas, ha sostenido que "lo que está ocurriendo en nuestros colegios no es una anécdota ni una ola de calor puntual, es una auténtica vergüenza", así, ha recordado que la situación se repite "año tras año y van siete años ya ante la desidia del Gobierno".

Al respecto, ha relatado que se han visto "a las AMPAs poniendo toldos y haciendo rifas para comprar aires acondicionados", frente a "la inacción" de la Junta, así como a los ayuntamientos "haciendo el trabajo que les corresponde a ustedes".

Además, ha señalado que "solo 430 de los más de 7.000 centros educativos que tiene Andalucía cuentan con climatización, apenas un 6%", y que "encima lo han hecho rematadamente mal porque en ese 6% han colocado unos equipos adiabáticos que ahora no funcionan y suponen una amenaza para la salud pública por peligro de legionela y otras enfermedades respiratorias".

Por último, Rivas ha acusado al Gobierno andaluz de "no asumir las consecuencias" y de "echar las culpas a los centros y a los ayuntamientos", asegurando que "llevan siete años machacando la educación pública andaluza". La diputada ha concluido que "la bioclimatización no es un ejemplo más de su desprecio hacia lo público" y ha afirmado que "lo único que les interesa a Moreno Bonilla es tapar sus vergüenzas", mientras "lo que no les interesa es garantizar la calidad a los niños y niñas andaluces en sus colegios".