La Junta lamenta la reunión "desilusionante" con la Confederación del Guadiana para abordar La Colada de Córdoba

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Acosta, ha indicado que el resultado de la reunión con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), junto a técnicos de la empresa provincial Emproacsa, para abordar la conexión entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el norte de la provincia cordobesa, ha sido "desilusionante".

Según ha explicado el delegado, la Junta solicitó este encuentro con el fin de presentar y explicar las propuestas técnicas del modificado del proyecto de la conducción definitiva entre La Colada y la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Sierra Boyera, documento que, actualmente, está siendo redactado por la empresa adjudicataria de la dirección de obra.

Al respecto, ha dicho que se han encontrado "con una postura poco colaborativa por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se ha limitado a reiterar lo ya expresado en ocasiones anteriores", de modo que "consideran la obra ejecutada por emergencia como definitiva y emplazan a la Junta a presentar el modificado cuando lo estime oportuno, para resolverlo en el trámite administrativo correspondiente".

Desde el Gobierno regional creen que "esta actitud se aleja del espíritu de diálogo y de búsqueda de puntos de encuentro que deberían presidir la relación entre administraciones, especialmente en un asunto tan sensible como es el abastecimiento de agua a más de 80.000 vecinos del norte de Córdoba".

Acosta ha señalado que "nuestro único propósito era abrir un espacio de consenso técnico que permitiera a la Confederación realizar aportaciones y pronunciarse sobre el modificado antes de su finalización, de manera que pudiéramos avanzar con seguridad y agilidad". "Por desgracia, no ha sido posible, y se mantiene la misma actitud que ya hemos percibido en los últimos meses", ha lamentado.

Pese a ello, ha aseverado que "la Junta de Andalucía seguirá trabajando con firmeza para que esta obra fundamental se lleve a cabo con todas las garantías y en el menor plazo posible", al tiempo que ha destacado que "el agua no entiende de trámites administrativos, ni de diferencias institucionales". "Estamos hablando de un recurso vital y de la seguridad hídrica de nuestros pueblos, y no vamos a desistir en nuestro compromiso con la ciudadanía", ha subrayado.