La Junta licita por 26 millones el contrato de tres años para el servicio de prestación de abortos de hasta 14 semanas

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sacado a licitación el acuerdo marco para la contratación, por un periodo de 36 meses, del servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que no supere las 14 semanas de gestación y no implique "alto riesgo" para la madre.

El presupuesto base de la licitación de este contrato asciende a un importe total, IVA incluido, de 26.117.958,96 euros, si bien el valor máximo estimado del mismo se eleva a 40.047.537,07 euros, según se detalla en el documento de convocatoria de licitación, consultado por Europa Press.

Al respecto, la memoria justificativa de la Consejería de Salud y Familias sobre la contratación de este servicio precisa que ese valor máximo estimado del acuerdo marco se ha calculado atendiendo al del "conjunto de contratos basados que se contemplan adjudicar durante la duración total" del mismo, en el que se incluye, además, "la eventual prórroga y, en su caso, modificaciones previstas".

Así, la estimación del valor máximo estimado del acuerdo marco se ha realizado a partir de la suma del importe del conjunto de contratos previstos en tres años --un total 26.117.958,96 euros--; del importe estimado de las posibles prórrogas --8.705.986,32 euros--, y del importe de la posible modificación --equivalente a un 20% de los citados 26,1 millones--, que la Junta cifra en 5.223.591,79 euros.

El precio unitario del servicio asciende a 468,24 euros, según detalla también la memoria justificativa, que aclara que el procedimiento de licitación es abierto, según el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, porque "los servicios contemplados en este expediente de contratación pueden ser prestados por distintos operadores/proveedores del mercado".

Así, según razonan desde la Consejería de Salud y Familias, "todo empresario que cumpla los requisitos establecidos podrá presentar oferta, lo que a su vez favorecerá la concurrencia y libre competencia de distintos proveedores".

ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La fecha límite para la presentación de ofertas a esta convocatoria de licitación, que se debe realizar de forma electrónica, es el próximo 24 de junio, a las 14,00 horas, y la de inicio del acuerdo marco "será la de su formalización, con una duración de tres años y la posibilidad de prórroga hasta un año más".

La memoria justificativa de la Consejería de Salud y Familias sobre la contratación de este servicio explica que el Servicio Andaluz de Salud "viene suscribiendo desde hace varios años contratos de gestión de servicio público mediante concierto para la prestación de este servicio", y aclara que el vigente es "un acuerdo marco con varios empresarios que finaliza el 24 de julio de 2021".

Desde la Junta recuerdan que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, "garantiza el acceso" al aborto, de forma que, en su artículo 18, establece que "los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos" en dicha ley.

"Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud", añade dicho artículo, según se recoge en la memoria justificativa de la Junta, que detalla además que el Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de esta prestación, "establece las condiciones para la realización de estas intervenciones".

ABORTOS QUE NO IMPLIQUEN "ALTO RIESGO" PARA EMBARAZADAS

De esta manera, según explica la Junta, el objeto del contrato que saca a licitación es "la selección de empresarios y centro sanitarios, y la fijación de las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos basados en el acuerdo marco, para la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo no superior a las catorce semanas de gestación y que no implique alto riesgo para la embarazada, a beneficiarias de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Andaluz de Salud, con carácter subsidiario a los dispositivos propios".

Este contrato, según continúa la Junta, responde así "a la necesidad de garantizar en plazo, intentando que no supere las 14 semanas de gestación, la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo que no implique alto riesgo para la embarazada, a beneficiarias de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Andaluz de Salud, para el cumplimiento de los fines institucionales".

Los centros donde se realizará el servicio deberán estar ubicados en la comunidad autónoma de Andalucía "para evitar desplazamientos más largos y costosos a las usuarias, y por razones de potestad inspectora de la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma".

La Junta también justifica "la decisión de no dividir el objeto del acuerdo marco en lotes", argumentando que, "aunque en Andalucía hay varios centros acreditados para IVE que no supere las 14 semanas, para facilitar la accesibilidad geográfica, disponer del mayor número de posible de centros y evitar demoras para la intervención, se considera que debe licitarse la totalidad del servicio y adjudicarse a todos los licitadores que cumplan los requisitos de solvencia y técnicos, su oferta técnica supere el umbral mínimo que se fije en los pliegos y su oferta económica no supere el precio unitario máximo que establezca el órgano de contratación".

De esta manera, "con un acuerdo marco con varios adjudicatarios, además de ampliar la concurrencia, el Servicio Andaluz de Salud dispondrá de varios centros donde hacer efectiva la prestación", según sostiene la Junta, desde donde se pone de relieve además que "los centros podrán atender mujeres de cualquier parte de Andalucía y el servicio será ofertado a la totalidad, no por lotes geográficos".