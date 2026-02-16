La Junta y Moeve se alían para impulsar la computación cuántica en la industria andaluza

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, y el vicepresidente ejecutivo de Tecnología, Proyectos y Servicios de Moeve, José Manuel Martínez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, y el vicepresidente ejecutivo de Tecnología, Proyectos y Servicios de Moeve, José Manuel Martínez, han firmado en Sevilla un memorando de entendimiento para acelerar la adopción de tecnologías cuánticas integradas con inteligencia artificial, trasladándolas a casos de uso industriales con impacto real en los negocios, los servicios públicos y la sociedad andaluza.

Según ha señalado la Junta en una nota de prensa, el acuerdo suscrito se concibe como un instrumento flexible de colaboración público-privada por el que la compañía energética se suma al ecosistema andaluz que se está creando en torno al Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA), "con el objetivo común de impulsar la innovación digital, la computación cuántica y la inteligencia artificial en Andalucía y generar un impacto tangible en la competitividad regional, la sostenibilidad y la transición energética".

"Representa una voluntad común de sumar capacidades, compartir conocimiento y explorar nuevas oportunidades que contribuyan a mejorar la competitividad de la industria andaluza", según ha explicado el consejero tras el acto de firma.

Así, Jorge Paradela ha puesto de manifiesto que la transformación digital es un reto colectivo que requiere la implicación de administraciones públicas, empresas, pymes, startups, clústeres, ámbito académico y la ciudadanía.

"Gracias a este esfuerzo conjunto, Andalucía avanza a un ritmo superior a la media europea en conectividad 5G, digitalización empresarial y servicios públicos digitales, consolidándose como uno de los territorios mejor preparados para la economía digital", ha afirmado.

Con esta alianza estratégica, la Agencia Digital de Andalucía y Moeve dan un nuevo paso para situar a la comunidad en el eje cuántico nacional y consolidar su liderazgo en transformación digital basada en la innovación, el talento y la cooperación público-privada, según ha subrayado la Junta.

De esta manera, se enmarca en el Proyecto de Cuántica que la ADA está desarrollando en colaboración con IBM y Ayesa para dar acceso a investigadores y empresas andaluzas a la computación más avanzada del mundo.

La ADA se ha integrado en la red internacional de empresas, academias y centros tecnológicos IBM Quantum Network, por el que IBM proporciona formación especializada, mentoría técnica y orientación para la definición de proyectos piloto, casos de uso y pruebas de concepto para aplicar esta tecnología transformadora a sectores estratégicos en Andalucía.

En esta línea, el vicepresidente ejecutivo de Tecnología, Proyectos y Servicios de Moeve, José Manuel Martínez ha afirmado que "la colaboración público-privada es imprescindible para poder desarrollar nuestra economía a través de la innovación digital. En el ámbito de la computación cuántica, hemos decidido tejer una alianza muy importante con la ADA por el compromiso de Moeve con Andalucía como región estratégica. Además, en colaboración con IBM, que es una compañía multinacional referente y líder en su sector".

Además, el memorando entre la Agencia Digital de Andalucía y Moeve se orienta a identificar oportunidades, pilotar iniciativas y desarrollar aplicaciones concretas con impacto real en Andalucía.

Entre sus ejes prioritarios destaca el impulso a la computación cuántica e híbrida aplicada a cálculos complejos, así como su integración con la inteligencia artificial promoviendo talento, transferencia tecnológica y bancos de prueba para testar soluciones y servicios que generen valor y mejoras tangibles para la comunidad andaluza.

En el marco del acuerdo, ambas partes se comprometen a impulsar programas conjuntos de desarrollo de talento altamente especializado en áreas como la computación cuántica, las matemáticas avanzadas y la ciencia de datos, con el objetivo de formar profesionales capaces de trasladar este conocimiento a entornos industriales reales.

Asimismo, se fomentará la empleabilidad y la transferencia de conocimiento en sectores estratégicos para Andalucía como el energético, la industria química, la logística o la ciberseguridad.

También contempla la identificación de casos de uso conjuntos para la convocatoria de ayudas públicas orientados a resolver retos industriales y con alto potencial en ámbitos como la optimización de procesos, la simulación avanzada y la seguridad.

Uno de ellos aborda la aplicación de Quantum Machine Learning, que combina computación cuántica e inteligencia artificial), y que Moeve emplea ya para mejorar la detección de anomalías en sus Parques Energéticos de Palos de la Frontera (Huelva) y Algeciras (Cádiz), infraestructuras críticas para la producción de energía.

Su finalidad es anticipar fallos operativos y reforzar la ciberseguridad, aprovechando el potencial de la computación cuántica y de alto rendimiento para procesar grandes volúmenes de datos y mitigar errores de cómputo.

Esto podría sentar las bases para una nueva generación de sistemas de seguridad y mantenimiento predictivo, optimizando la eficiencia y la continuidad operativa, tal y como ha señalado la Junta.

El segundo caso de uso va enfocado a la optimización del ciclo de vida de los catalizadores en los parques energéticos a través del desarrollo de modelos mecanicistas avanzados para optimizar su funcionamiento y vida útil.

En este proyecto se plantea una aproximación híbrida, combinando computación cuántica y de alto rendimiento, para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad de los procesos industriales.

El acuerdo facilitará además el acceso a infraestructuras avanzadas de computación cuántica y de alto rendimiento, permitiendo a empresas, investigadores y profesionales experimentar, validar y escalar soluciones en condiciones reales.

Estas iniciativas se articularán en torno al nuevo ecosistema de innovación en tecnologías exponenciales, impulsado por la ADA en Granada junto a IBM y Ayesa, que actuará como epicentro del sistema cuántico andaluz, impulsando la investigación, la transferencia de conocimiento, la colaboración público-privada y la conexión con ecosistemas innovadores nacionales e internacionales.

Finalmente, el memorando abre la puerta a la escalabilidad de este modelo de colaboración hacia otros sectores industriales y al desarrollo de ecosistemas y hubs de innovación que refuercen el posicionamiento de Andalucía como territorio de referencia en tecnologías avanzadas.