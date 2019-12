La Junta pide una reunión a Montero para que concrete "qué medidas exigirá" a Andalucía por el plan de ajuste de 2018

Actualizado 17/12/2019 15:41:10 CET

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que solicitará "por carta" una reunión a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, sobre el plan de ajustes exigido por el Gobierno a Andalucía por el incumplimiento del objetivo de déficit, deuda y regla de gasto de 2018, con el objetivo de que explique "qué tipo de medidas va a exigir a Andalucía a cambio de la financiación a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico)", una herramienta que ha calificado de "financiación condicionada" pero que ha estimado "no es incompatible con la salida a los mercados a largo plazo", que el Gobierno señala como inviable por el incumplimiento de Andalucía de los objetivos de estabilidad.

Bravo ha detallado en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno las medidas que va a adoptar el Ejecutivo autonómico ante la carta recibida del Ministerio de Hacienda sobre la elaboración de un plan de ajuste del ejercicio 2018, y entre las cuales, además de la solicitud de entrevista con la ministra de Hacienda, figura la petición de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por ser "el lugar de debate y de acuerdo" frente a lo que ha descrito como "decisiones arbitrarias".

El consejero de Hacienda ha sostenido en su argumentación que la solicitud de reunión con el Ministerio responde a que "no le haga esto a Andalucía", en referencia al plan de ajuste y la no salida a los mercados financieros, al argumentar que "no se destroce el trabajo de funcionarios leales y competentes", además de reclamarle que el Gobierno "no quiebre la imagen de prestigio y de seriedad de Andalucía".

Bravo, que ha presentado la rueda de prensa para trasladar "qué pasos vamos a dar" para evitar lo que ha calificado como "la intervención de las cuentas andaluzas", ha considerado que el ajuste del gasto sin cuantificar que reclama el Gobierno y estimar que incumplimiento del déficit en 2018 impide consecuentemente la salida a los mercados financieros "revierte la política fiscal iniciada por este Gobierno".

El consejero de Hacienda, que ha situado en el 10 de diciembre la llegada de la carta del secretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Diego Martínez, al secretario general de Hacienda de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Ignacio Méndez, ha reiterado que "no hay ninguna norma que impida" compatibilizar el FLA con la salida a los mercados, en relación a la argumentación de la misiva, que señala a Andalucía la salida del Compartimento de Facilidad Financiera por no cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Bravo ha utilizado un paralelismo con el Tratado de Maastricht y los requisitos para la entrada en el euro para señalar que "un incumplimiento puntual" no puede traducirse en "una decisión discrecional que frena la salida a los mercados porque golpea la reputación" de Andalucía y del conjunto de las comunidades autónomas.

El consejero de Hacienda ha invocado que el actual Gobierno andaluz ha mejorado el rendimiento en los mercados financieros de sus antecesores al indicar que "se ha rebajado en siete puntos básicos la anterior colocación de deuda", de la que ha recordado que el Gobierno del PSOE retomó en octubre de 2018, y ha explicado que en marzo de este año se han colocado 700 millones en los mercados mientras que "las peticiones recibidas han sido tres veces más", a lo que ha sumado otros 343 millones colocados en julio, dentro de una estrategia que ha descrito como "rebajar el coste de la deuda y contar con una vida media superior" para su abono.

En relación a la emisión de deuda para 2020, que ha recordado está cifrada en 1.930 millones de euros, ha reiterado que "no se puede interrumpir bruscamente", así como ha reiterado que "mantenernos en el FLA no es incompatible porque la salida a los mercados es a largo plazo". "Por qué renunciar a esta posibilidad", se ha preguntado el consejero de Hacienda al apelar a disfrutar de "unos tipos de interés bajos y a largo plazo".

A preguntas de los periodistas, Bravo ha trasladado que las once décimas de incumplimiento del objetivo de déficit de 2018 se traduce en un ajuste de 170 millones, pero ha sostenido que "no nos están pidiendo eso ahora", por lo que ha recordado argumentos pasados de la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, que presentó la emisión de deuda como un ejercicio de autonomía política, para pedir "respeto por salir a los mercados" y ha trasladado que "no queremos ningún conflicto, sólo queremos seguir trabajando".

El consejero de Hacienda, que ha blandido la importancia de "financiar la deuda a 30 años a un 1,3%" frente a lo que ha descrito una financiación "al 7 y 8%" en lo que ha llamado "los años duros de la crisis", ha apuntado que "le voy a mandar la carta y me voy a poner en contacto" con la ministra de Hacienda, convencido de que los andaluces lo que quieren son soluciones".

El consejero de Hacienda ha asegurado que el Plan Económico Financiero de 2019 se remitió a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que, una vez avalado por este organismo, debió someterse a la aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no convocado en 2019 como ha esgrimido Bravo, por lo que ha apuntado que "el nuevo plan de ajuste es el Presupuesto de 2020" por su previsión de alcanzar el déficit cero.

BENDODO: QUE EL GOBIERNO LEVANTE EL PIE DEL CUELLO A ANDALUCÍA

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha manifestado, en su intervención previa a la del consejero de Hacienda, ha pedido al Gobierno central que "levante el pie del cuello de Andalucía" porque con esa actitud, ha sostenido, "está intentado socavar las buenas noticias sobre la estabilidad en esta tierra, sobre la captación de inversiones y la política de bajada de impuestos".

El consejero ha sostenido que la "injusta" decisión del Gobierno de "intervenir" a Andalucía es una "autoenmienda a la totalidad" que hace la hoy ministra de Hacienda a la entonces consejera de Hacienda de la Junta, "que era ella misma".

Para Bendodo, el Gobierno central no "puede jugar" con las comunidades autónomas. "No debe primar que gobierne un partido u otro en una comunidad, sino que hay que tratarlas a todas por igual", según ha apuntado el consejero, quien ha insistido en que la decision del Ejecutivo central de "intervenir" financieramente a esta comunidad es un "castigo".

Bendodo ha recalcado que alguien tiene que dar alguna explicación por esta decisión del Gobierno central: Los socialistas dejaron un agujero importante en las cuentas del año 2018 y ahora nos quieren "castigar" a los andaluces por esa mala gestión, lo que es "como el mundo al revés".

"Es como si el alumno que aprueba de forma brillante es el que tiene que recuperar en septiembre y el que suspende se va de rositas", ha apuntado el consejero en referencia a la gestión del actual Ejecutivo y a la que hizo el anterior Gobierno del PSOE-A.

El consejero de la Presidencia ha insistido en que el Gobierno central pretende la intervencion de cuentas de la Junta de Andalucía por una "mala gestion socialista" en el año 2018, cuando fue responsable de la Consejería de Hacienda la actual ministra del ramo.

Bendodo se ha mostrado convencido de que el socialismo quiere "castigar a los andaluces porque "no tolera" que el Gobierno del cambio haya aprobado tres presupuestos en sólo once meses y Andalucía se haya convertido en "la primera comunidad de España en contar con sus cuentas para el año 2020, donde se contempla déficit cero, es decir, que no se va gastar ni un céntimo más de lo que se ingrese".