La Junta reafirma su rechazo a la "falsa condonación" de deuda: "Andalucía ya no necesita que nadie la rescate"

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España (PP), ha reafirmado este jueves el rechazo de la Junta de Andalucía a la propuesta del Gobierno de asunción parcial de la deuda de las comunidades autónomas del régimen común, una "falsa condonación", en opinión de la también portavoz del Ejecutivo andaluz, que "premia a quienes han gestionado mal y penaliza a quienes hemos hecho los deberes", como, según ha abundado, es Andalucía, que "ya no necesita que nadie la rescate".

Así lo ha aseverado la consejera en una comparecencia en comisión parlamentaria en la que Carolina España ha debatido con los grupos acerca de esta propuesta de condonación de deuda que el Gobierno ha plasmado en un proyecto de ley orgánica actualmente en tramitación y de la que han vuelto a mostrarse a favor los grupos del PSOE-A y Por Andalucía, mientras que el PP-A y Vox han reiterado su rechazo a la misma.

De esta manera, la titular andaluza de Hacienda ha incidido en señalar que dicha propuesta de condonación --por la que el Estado asumiría 18.791 millones de euros de la deuda de Andalucía-- "no supone más recursos para Andalucía", y con ella esta comunidad "sólo se ahorraría 140 millones de euros al año en el pago de intereses", si bien esa cantidad no se podría invertir "en el Estado del bienestar" y en la financiación de servicios públicos esenciales como sanidad o educación, según ha remarcado.

La consejera se ha reafirmado así en sostener que esta iniciativa del Ministerio de Hacienda es "una nueva cesión" del Gobierno de Pedro Sánchez "al independentismo" para "alcanzar los votos necesarios" con los que continuar en La Moncloa, y, además, con ella "la deuda no desaparece, sino que se mutualiza y la vamos a pagar todos los españoles".

"Tan solo es un traje a medida para que Cataluña pueda de alguna forma seguir adelante, porque está asfixiada con la enorme deuda que tiene, y es un nuevo chantaje político a costa del esfuerzo de todos los españoles", ha sentenciado Carolina España.

Además, la consejera ha subrayado que Andalucía es "una de las cinco comunidades autónomas con menor deuda por habitante" según los datos del Banco de España, con "4.690 euros por habitante, mucho menos de la mitad de lo que debe un ciudadano de Cataluña", y "muy por debajo de la media nacional" de 6.955 euros, según ha abundado.

Tras poner de relieve además que la deuda andaluza representa un 19% del total de su PIB, dos puntos por debajo de la media nacional, ha subrayado así que "Andalucía no tiene un problema de deuda", sino que su "problema es un sistema de financiación autonómico injusto y perjudicial para los andaluces".

La consejera ha añadido además que "no sólo el Gobierno andaluz manifiesta sus reservas ante esta falsa condonación de la deuda, sino que hay instituciones independientes de máximo prestigio, como Fedea, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado que han expresado públicamente sus dudas sobre la eficacia y la equidad de esta medida".

De igual modo, Carolina España ha esgrimido el acuerdo sobre financiación autonómica que alcanzó el Parlamento andaluz en 2018 con acuerdo de PP y PSOE, en una etapa, además, en la que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era consejera del ramo en la Junta, y ha insistido en reclamar una reforma del modelo de financiación autonómica, porque el actual es "perjudicial" para Andalucía, que recibe al año "1.528 millones de euros" menos de lo que le correspondería, según ha criticado antes de reclamar también un "fondo transitorio de nivelación" que compense a las comunidades peor financiadas mientras se reforma el sistema.

"ANDALUCÍA YA ESTÁ EN LOS MERCADOS"

Por otro lado, la consejera ha valorado el "hito histórico" que, en su opinión, supone la reciente decisión de la agencia Moody's de mejorar la "calificación de solvencia financiera" de Andalucía, elevándola en "dos escalones hasta situarnos en el mismo nivel --A3-- que España, y garantizando así la calidad crediticia y el bajo riesgo de impago", según ha subrayado.

Al hilo, la consejera ha destacado así que Andalucía va a ser "la primera comunidad que, después de varios años bajo el paraguas del Estado, va a alcanzar la autonomía financiera plena en el año 2026", cuando la administración autonómica ya no pedirá "ni un solo euro al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)", de forma que se va a "financiar íntegramente en los mercados en condiciones óptimas".

En ese punto, ha puesto de relieve que, "según la ministra de Hacienda, la condonación se hacía para que las comunidades autónomas pudieran salir a los mercados, para que pudieran ganar solvencia financiera", y "Andalucía ya está en los mercados, ya tiene una buena solvencia financiera", según ha incidido en remarcar para concluir sentenciando que, por parte del Gobierno, con dicha iniciativa de asunción de deuda "no se busca la cohesión, la igualdad ni la justicia", sino "comprar determinadas voluntades".

PSOE-A Y POR ANDALUCÍA CRITICA LA POSTURA DE LA JUNTA

En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PSOE-A Alicia Murillo ha incidido en criticar que la Junta se oponga a que Andalucía pueda ver reducida "su hipoteca a la mitad gracias a esta propuesta del Gobierno de Sánchez y Montero", de la que la comunidad andaluza sería "la más beneficiada con casi 19.000 millones de euros" de quita de deuda.

La representante socialista ha atribuido la postura contraria de la Junta a esta iniciativa a una actitud de "orgullo y soberbia", cuando "en el fondo quieren la quita de deuda", según ha sostenido Alicia Murillo, que ha preguntado al Gobierno del PP-A si va a "poner el relato" de la dirección nacional del PP por delante de "las cuentas" rechazando dicha propuesta del Ministerio de Hacienda.

La diputada de Vox Cristina Jiménez ha compartido con la consejera que "Andalucía no tiene un problema de deuda", y que la propuesta del Gobierno "responde a un chantaje del independentismo catalán", pero ha apostillado que "los andaluces sí tienen un problema con las políticas aplicadas por el bipartidismo" de PP y PSOE, y ha criticado la situación de los servicios públicos en Andalucía, con "miles de andaluces" que "mueren esperando" el acceso al sistema de dependencia, una gestión sanitaria "pésima" por parte de la Junta y "muchos" alumnos andaluces "recibiendo las clases en barracones sin una adecuada climatización", según ha relatado.

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha defendido que la propuesta del Gobierno permitiría que la deuda que las comunidades autónomas "se vieron obligadas" a adquirir en los años de gobierno del PP "como consecuencia de decisiones económicas disparatadas" de aquel Ejecutivo, "volviera al lugar del que no debió salir", y ha abogado por que la Junta "recapacite" y asuma los "beneficios inequívocos" que, en su opinión, para Andalucía tendría dicha condonación.

Finalmente, el parlamentario del PP-A Manuel Bonilla ha sostenido que el Gobierno quiere "aprobar esta condonación parcial de la deuda" de las comunidades autónomas "para solucionarle los problemas a Cataluña" derivados "de una gestión irresponsable, incluso rayando la ilegalidad en no pocas ocasiones" con el 'procés' independentista, según ha añadido para concluir así que "la única explicación que tiene" esta iniciativa es que Pedro Sánchez "quiere permanecer en la Moncloa, necesita los votos" para ello "del independentismo catalán y para eso hay que aprobar esta condonación parcial de deuda".