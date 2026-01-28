Junta recalca que huye de "la bronca" y que la prioridad es "aclarar" las causas "cuanto antes"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. A 28 de enero de 2026 en Sevilla - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha recalcado este miércoles que huye "de la bronca" en relación con el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y que la prioridad tiene que ser, además de las víctimas, "aclarar" las causas del suceso "cuanto antes".

Así se ha pronunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, quien ha señalado que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, informará este jueves ante el Pleno del Parlamento sobre las actuaciones en materia de emergencias tras el accidente que son competencia de la comunidad, y ha indicado que se ha demostrado que desde la Junta no se quiere "bronca".

"Nosotros queremos gestión, hemos demostrado coordinación, lealtad institucional, y lo que sí tenemos claro es que tenemos una línea roja, que es la defensa de los andaluces", ha señalado Carolina España, quien ha insistido en que Sanz dará "todo tipo de explicaciones de la gestión que se ha hecho" desde el primer y hasta el último día, y ha recordado la presencia en Adamuz durante varios días del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de varios consejeros.

Ha indicado que la Junta tiene "el máximo interés por saber la verdad, qué ha ocurrido y que se esclarezcan los hechos, porque entendemos que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad", ha señalado la portavoz del Ejecutivo andaluz.

También es necesaria, según ha señalado, la revisión de todas las líneas férreas de Andalucía, tanto los raíles como la soldadura, para conocer en qué estado están y si han sido renovados o mejorados determinados elementos.

Ha manifestado que, para la Junta, la prioridad en estos momentos con las víctimas y sus familiares, sin "entrar en bronca y sin politizar, sino simplemente gestionando y ayudando en todo lo que sea de nuestras competencias".

"Que se aclaren las circunstancias de este terrible y trágico accidente y que cuanto antes se pueda restablecer la línea ferroviaria, porque seguimos aislados e incomunicados y, por supuesto, que se garantice la seguridad", ha dicho Carolina España.