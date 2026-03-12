La Junta replica a críticas sobre sus contrataciones defendiendo su "transparencia y controles" y negando que privatice

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha defendido este jueves la "transparencia" y los "controles" que aplica la Junta de Andalucía en materia de contratación pública, así como ha tildado de "bulo" que aplique una política de "privatizaciones", y todo ello en respuesta a las críticas que sobre esta materia ha realizado el diputado del grupo Por Andalucía José Manuel Gómez en el Pleno del Parlamento.

Ha sido en el transcurso de una interpelación que sobre contratación pública ha dirigido el grupo Por Andalucía al Gobierno andaluz del PP-A, al que el diputado José Manuel Gómez Jurado ha reprochado que contrata con empresas que realizan comportamientos "absolutamente deleznables" con sus trabajadores, y que "empobrecen el servicio" que prestan.

El representante del grupo Por Andalucía ha partido de la premisa de que "la contratación pública con empresas privadas debería ser un instrumento para la Junta de Andalucía con el que orientar el mundo del trabajo hacia una lógica de respeto de los derechos laborales y hacia el medio ambiente", y "hacia una lógica favorecedora de la transición energética y de la descarbonización de la economía", y también debería constituir "un ejemplo de ética y buenas prácticas".

Además, el parlamentario ha subrayado que la Junta de Andalucía es "el principal empleador" de la comunidad autónoma, "bien sea de forma directa o indirecta", y ha advertido de que lo que se está viendo en relación a su política de contratación es "todo lo contrario a lo que debería ser".

José Manuel Gómez Jurado ha reprochado al Gobierno andaluz la "privatización" de servicios y los "incumplimientos de contratos" por parte de las empresas que los prestan, algo que, según ha sostenido el diputado, constituye "un robo a manos llenas de empresas que actúan como auténticas mafiosas con servicios de la Junta de Andalucía".

En esa línea, ha afeado al Gobierno andaluz que "no han movido un solo dedo" ante ese tipo de prácticas, y "en muchos casos han actuado de manera connivente con esas empresas". "Hemos visto vulneraciones de derechos de los trabajadores, empeoramiento del servicio, servicios que se prestan de manera deleznable a pesar de que la Junta de Andalucía pagase religiosamente, y ni una asunción de responsabilidades" por parte del Ejecutivo autonómico, ha insistido en denunciar José Manuel Gómez.

En su réplica, la consejera portavoz del Gobierno andaluz ha afeado al parlamentario de Por Andalucía que siembre "sospechas" al hablar de la contratación pública de la Junta, y ha lamentado que, "escuchándole, parece" que la administración andaluza "contrata al margen de la ley, que no hay controles, que no hay fiscalización".

Frente a ello, ha subrayado que el Gobierno andaluz "se sujeta a las leyes, como no puede ser de otra manera", además de que "publica todos los contratos en la Plataforma de Contratación, cosa que antes no ocurría", y el actual Ejecutivo autonómico está sometido "a más órganos de control que nunca".

TRANSPARENCIA

Al hilo, ha reivindicado que el Gobierno de Juanma Moreno creó en sus inicios "la Dirección General de Contratación, que vela por la aplicación de los principios de libertad de acceso, de transparencia, de no discriminación y de concurrencia", y "ha impulsado un verdadero ecosistema de contratación electrónica mucho más transparente, mucho menos arbitrario", y que ha puesto en marcha "tres herramientas fundamentales", como son "un tramitador electrónico de los expedientes, una plataforma de contratación que incluye el perfil del contratante", y "un registro que es la base única de información contractual de la Junta".

Según ha valorado Carolina España, todo ello ha permitido que se produzcan "avances muy importantes", de forma que se contabilizan desde la Junta "más de 54.000 expedientes licitados desde el año 2020, más de 160.000 ofertas presentadas electrónicamente", y "más de 40.000 empresas inscritas en la plataforma de contratación andaluza", todo lo cual se traduce "en más concurrencia, mayor agilidad, más competencia y más oportunidades para empresas", ha abundado antes de poner de relieve, además, que con estas medidas se aumenta "la trazabilidad de todos los procedimientos", lo que redunda en "mayor transparencia".

EL "BULO" DE LAS PRIVATIZACIONES

Además, la consejera de Economía y Hacienda ha replicado al diputado de Por Andalucía que la cuestión de la supuesta "privatización" que promueve la Junta con el PP-A "se ha convertido en un clásico" de las críticas de la oposición de izquierda cuando es "un bulo", y en esa línea ha reivindicado que Andalucía cuenta actualmente con "el presupuesto más alto de la historia, por ejemplo, en el ámbito sanitario", donde además hay "30.000 profesionales más" que cuando Juanma Moreno fue investido como presidente de la Junta.

Además, ha defendido que "la colaboración con entidades privadas en el ámbito sanitario ha existido siempre", y ha espetado al diputado de Por Andalucía que cuando Izquierda Unida (IU) formó parte del Gobierno de la Junta o lo apoyó "avalaron" esa política, y frente a ello ha aseverado que lo que no va a hacer "nunca" el Gobierno del PP-A es "lo que hizo la izquierda" de "despedir a 7.700 profesionales sanitarios, bajar los presupuestos en 1.600 millones de euros, esconder en los cajones a más de 500.000 andaluces para que las listas de espera no subieran, y eliminar miles de camas".

Además, la consejera ha denunciado "el sistema de subvenciones que se diseñó para eludir los controles" en la etapa de gobierno socialista en la Junta, que derivó en "condenas por malversación, contratación sin concurrencia competitiva" y de manera "opaca, con intermediarios, con comisiones".

Carolina España ha reprochado así a los anteriores gobiernos socialistas de la Junta una "nefasta gestión en la contratación pública" que generó "consecuencias" que aún se están "sufriendo" en Andalucía, según ha lamentado.

La consejera ha defendido así que, frente a ello, ahora hay en la Junta "un Gobierno serio, riguroso, que aplica la ley, que está aplicando más controles que nunca", así como ha subrayado que "las empresas adjudicatarias tienen que cumplir los requisitos y, si no" lo hacen, "se les rescinde el contrato".

José Manuel Gómez ha respondido a Carolina España que "la privatización de la sanidad la ve todo el mundo en Andalucía", así como que daría "risa" su reivindicación de un aumento de los controles en la administración autonómica con el Gobierno del PP-A "si no fuese porque es dramático" lo que sucede realmente.

Para cerrar el debate, la consejera ha replicado que si "en otras épocas" de gobiernos socialistas en la Junta "se creó un sistema" de contratación "sin control, de espaldas a los ciudadanos y a los controles", eso "ha cambiado", y el PP-A ha "limpiado esta tierra de la corrupción" con la que "la izquierda y el Partido Socialista" la "asolaron", según ha sentenciado Carolina España para finalizar.