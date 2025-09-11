La Junta reprocha a Vox sus críticas al programa de lengua árabe: "Es tan válido como cualquier otro"

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en pleno parlamentario a 11 de septiembre de 2025. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha afeado este jueves las críticas de Vox al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que se imparte en las aulas andaluzas y con el que, según el partido de Santiago Abascal, se produce una "islamización en los colegios públicos" con especial incidencia en Almería, donde el programa estaría más extendido, conforme a sus datos.

"Excluir a las personas porque no piensen como nosotros, porque no crean como nosotros, es un error. El programa es tan válido como cualquier otro programa de los que hacemos Andalucía", ha manifestado la consejera durante su intervención en el Pleno del Parlamento, donde ha recordado que la Junta ofrece otros basados en la cultura rumana, la portuguesa, el aprendizaje de chino --aulas Confucio-- o los programas bilingües de francés e inglés.

Castillo ha recalcado que tanto el programa de lengua árabe como el resto "permite a todos nuestros alumnos y alumnas convivir en un entorno educativo basado en el respeto, respeto que a veces parecemos no tener cuando no pensamos como los demás", ha deslizado a modo de reproche al parlamentario andaluz de Vox Juan José Bosquet.

En esta línea, ha incidido en que la oferta de estos programas que se aplican en los centros educativos sostenidos con fondos públicos permite garantizar el derecho constitucional que tienen los padres de que sus hijos reciban "la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", sin que por ello se abandone la enseñanza del español y su cultura.

"Nuestra política educativa se basa en la apertura", ha destacado la titular andaluza en materia educativa, quien ha recordado los planes de refuerzo que se aplican en determinados centros para enseñar la lengua y cultura española "no solo a los alumnos, sino a su familia", a lo que se suma la celebración de fechas especiales como el Día de la Hispanidad, el Día de la Constitución o el Día de la Bandera, según ha apuntado.

Con ello, ha recalcado que el objetivo del sistema educativo andaluz es "formar ciudadanos críticos y responsables" que "sean capaces de pensar por sí mismos" y de "respetar la igualdad entre hombres y mujeres". "Todos los que viven en Andalucía son andaluces, desde el punto y hora que contribuyen a hacer de esta tierra un lugar mejor", ha recalcado.

Frente a esta postura, Alonso ha criticado que el programa de lengua árabe, que se financia a través de la Fundación Hassan II, se haya visto "reforzado" en Andalucía mientras que en otras comunidades ha ido en "declive", de modo que incluso en otras comunidades como Murcia lo han "retirado" a raíz de "un acuerdo con Vox".

"El PP tiene 17 modelos diferentes de educación", ha criticado el diputado autonómico, quien ha asegurado que este programa no cuenta con "ningún tipo de supervisión desde nuestra Administración".

Asimismo, ve "inadmisible" en Almería acoja "el 40% de los colegios públicos de Andalucía que se están impartiendo ese programa", cuando "lo que se debería hacer es ofertar otro tipo de programa para que esos niños aprendan lo antes posible a leer y a escribir en español, si lo que buscamos es su integración".