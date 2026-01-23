La Junta respalda la inscripción de la Indicación Geográfica Protegida 'Pescado de Esteros' en el registro europeo

Imagen de archivo de pescado de esteros. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha respaldado la solicitud de inscripción de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Pescado de Esteros de Andalucía' en el registro europeo de denominaciones de calidad agroalimentarias con la publicación de su decisión favorable en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Tras confirmar que la petición tramitada por la Organización de Productores de Pescado de Esteros de Andalucía cumple con los requisitos establecidos por la Unión Europea y no recibir ninguna declaración de oposición, el Gobierno andaluz ha trasladado ahora el expediente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su estudio por parte de Bruselas, según ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Como refleja su pliego de condiciones, esta IGP busca amparar lubinas (Dicentrarchus labrax) y doradas (Sparus aurata) frescas obtenidas mediante producción acuícola en esteros andaluces a través de un sistema semiintensivo de balsas excavadas en tierra firme en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.

Esta zona de producción responde a las especiales características del área atlántica de Andalucía, donde las influencia mareal es mayor y, por tanto, facilita la entrada de agua marina cargada de nutrientes y alimento natural (fitoplancton, zooplancton y alevines de otras especies) que son esenciales para la vida en el estero y que benefician a la acuicultura de forma natural.

En cuanto a la calidad de los productos, estas lubinas y doradas se caracterizan por carecer de bandas de estrés en su cuerpo. Esta señal de excelencia deriva de la baja densidad de cultivo en los esteros andaluces, que garantiza el buen desarrollo fisiológico de unos peces con musculatura tonificada y una distribución homogénea de la grasa infiltrada.

También influye en gran medida en la calidad de estos alimentos que el despesque se limita a los ejemplares solicitados por los clientes. De esta forma se garantiza que el pescado se envasa en un período máximo de cuatro horas tras su salida del estero, preservando así su frescura y características organolépticas.

En este sentido, con el reconocimiento de esta mención, en Andalucía se elaborarían alimentos amparados por un total de 71 denominaciones de calidad agroalimentarias.

De ellas, 67 se encuentran ya inscritas en el registro europeo (29 Denominaciones de Origen (DO), 34 IGP y cuatro Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG)) y otras tres cuentan con protección nacional transitoria a la espera de su registro comunitario (una DO y dos IGP).

En el caso de los productos pesqueros, en Andalucía se elaboran ya alimentos amparados por cuatro Indicaciones Geográficas Protegidas y una Especialidad Tradicional Garantizada.

Se trata, concretamente, de las producciones de las IGP 'Caballa de Andalucía', 'Melva de Andalucía', 'Mojama de Barbate' y 'Mojama de Isla Cristina'; y de la ETG 'Pulpo seco de Adra'.