La Junta respalda un programa de mentoría para impulsar el talento y el liderazgo femenino en Martos (Jaén)

Programa de liderazgo femenino en Jaén - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, ha participado en la gala final de la I Edición de Mentoring con M: directoras de valor, que organiza la Asociación Empresarial Marteña (ASEM) y la Universidad de Jaén.

Según ha informado la Junta de Andalucía, este programa nace de una alianza entre ambas entidades con el objetivo de "acercar el talento femenino que se está formando en las aulas a mujeres que ya han recorrido un camino empresarial y profesional y que están dispuestas a compartir su experiencia, su conocimiento y también las lecciones que han aprendido a lo largo de su trayectoria".

"Y creo que ahí está, precisamente, una de las grandes fortalezas de este proyecto, porque no se trata únicamente de transmitir conocimientos o de acompañar en la toma de decisiones, sino de crear relaciones entre mujeres de distintas generaciones y trayectorias, de poner en contacto a quienes están comenzando a definir su futuro con quienes ya han tenido que tomar decisiones, afrontar riesgos, superar dificultades y abrirse camino en el mundo empresarial", ha asegurado la delegada territorial sobre este proyecto de liderazgo empresarial femenino.

El mismo, ha alcanzado seis ediciones en Martos. Al acto ha asistido la responsable del Instituto Andaluz de la Mujer en Jaén, Ángeles Isac.