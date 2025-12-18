La Junta señala que los cinco millones de fondos que reclama la UGR se deben a "incumplimientos del Gobierno"

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos. Archivo. - María José López - Europa Press

GRANADA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha señalado que los 5,6 millones de euros que la Universidad de Granada (UGR) afirma que le "faltan" de financiación autonómica proceden no de la Junta sino de los "incumplimientos" del Gobierno central con los Campus de Ceuta y Melilla.

"Estoy totalmente de acuerdo con el rector de la Universidad de Granada en que le faltan cinco millones, pero esos cinco millones no proceden de la Junta de Andalucía sino del incumplimiento de las obligaciones que tiene el Gobierno de España con la Universidad de Granada", ha dicho el consejero este jueves.

Se ha referido concretamente a la financiación de los Campus de Ceuta y Melilla, y aunque el Gobierno anunció hace unos días que aportará 4,9 millones de euros extra para este cometido, Villamandos matiza que existe una "deuda matenida" de 10 millones de euros al año a lo largo de este periodo.

Lamenta además que el Gobierno tampoco garantiza la continuidad de esos cinco millones de financiación extraordinaria puesto que vincula la partida a los presupuestos y "como todos sabemos --ha dicho-- no habrá presupuesto por parte del Gobierno central en 2026".

El consejero ha recalcado que la UGR recibe una financiación de 400 millones de euros, lo que significa un incremento de un 4,83 por ciento respecto al año anterior, lo que se traduce en 18,5 millones más.

Además defiende que a lo largo de este periodo la subida del presupuesto de la UGR ha sido de más de un 37 por ciento, siendo la "que más crece en su financiación" del sistema universitario público andaluz.

Junto a ello ha defendido que Andalucía es la comunidad autónoma que hace "un mayor esfuerzo" en relación a las universidades públicas y terminado señalando que el presupuesto de la ciudad de Granada para 2025, el mismo periodo, fue de 335 millones de euros, cuando la UGR solo de la Junta recibe 400 millones que han de sumarse a la financiación obtenida a través de proyectos, contratos, de matrículas y de otras fuentes de ingresos.

"Esos 400 millones de euros podrían haber sido muchos más si hubiéramos tenido el acuerdo que ofrecimos a las universidades por parte de la Consejería de Hacienda y de la Consejería de Universidades a principios del mes de octubre, donde se estuvo negociando, que se fue dilatando de una forma que todavía no alcanzamos a comprender por qué y que se tuvo que ver interrumpido como consecuencia de la subida salarial sorpresiva del 2,5 por ciento en el mes de diciembre del Gobierno", ha agregado el consejero, que en cualquier caso se ha mostrado dispuesto a "abrir el proceso de negociación" en enero.