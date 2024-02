La Junta señala su "empeño por reducir al mínimo" la tasa de pobreza en Andalucía y defiende que es menor que la de 2019

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), ha señalado este martes que el Ejecutivo que preside Juanma Moreno tiene el "empeño" y trabaja por "reducir al mínimo posible" la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social que presenta Andalucía, y de la que, no obstante, ha destacado que ha descendido "significativamente" desde el año 2019, cuando el también líder del PP-A accedió a la Presidencia de la Junta.

En la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, el también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre la Encuesta de Condiciones de Vida que publicó este pasado lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE), según la cual el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social --la denominada 'tasa Arope'-- creció 1,7 puntos en 2023 en Andalucía respecto al año anterior (35,8%) hasta situarse en el 37,5 por ciento, que son once puntos más que la media nacional, que se situó en el 26,5%. De esta manera, Andalucía se posicionó sólo por detrás de Ceuta entre las comunidades autónomas con un indicador Arope más elevado en 2023.

El consejero portavoz ha defendido que para realizar un "análisis correcto" de esta cuestión hay que analizar "de dónde partíamos" y "la evolución que ha tenido esa tasa de pobreza" tanto a nivel de Andalucía como "en el contexto nacional".

Al respecto, ha explicado que "la tasa de pobreza, en términos nacionales, ha crecido un 0,3 por ciento desde el año 2019 --elevándose del 26,2% al 26,5% en 2023--, mientras que la de Andalucía ha descendido, y además de manera significativa", pasando de un 39,3% en 2019 a la del 37,5% correspondiente al año 2023, según ha precisado.

En todo caso, Fernández-Pacheco ha subrayado que "por supuesto" que al Gobierno andaluz le "preocupa" esta cuestión y "no podemos estar tranquilos sabiendo que ese es el índice de pobreza que tiene nuestra tierra, sea responsabilidad de quien sea", ha apostillado, y "no estamos contentos" desde la Junta y "trabajamos todos los días con ahínco para intentar mejorar esa cifra", ha incidido.

En esa línea, el consejero portavoz también ha defendido que "en Andalucía estamos haciendo las cosas bien" y "cada día ganamos en convergencia respecto al conjunto de España" tras haber "tenido que pagar los platos rotos de la herencia socialista de 37 años" de gobierno en la Junta, según ha abundado.

También ha manifestado que el "plan contra la pobreza" de la Junta es su "programa de gobierno". "A eso nos dedicamos y creo que, honestamente, y los datos hablan por sí solos", aunque "nos queda muchísimo camino" por delante, ha continuado defendiendo el consejero antes de subrayar, además, que "la participación del resto de administraciones públicas es fundamental" para atajar esta cuestión de la pobreza, ya que "los ayuntamientos tienen muchísimo que decir en materia de inclusión social", al igual que "el Gobierno de España", y este es "un asunto que hay que sacar del debate político y centrarnos en arrimar el hombro y contribuir a reducirlo lo máximo posible", ha opinado.

ANDALUCÍA LLEGA "MEJORADA" AL 28F

Por otro lado, el consejero ha recordado que este miércoles, 28 de febrero, se celebra el "día grande de Andalucía", y ha defendido que la comunidad llega a esta fecha "mejorada" y celebra "una autonomía que es garantía para preservar el proyecto común que es España".

Al respecto, ha afirmado que "desde el sur de España trabajamos para que los andaluces vivan mejor", y "nuestra prioridad es que los andaluces sepan que cuentan con un gobierno centrado en su interés", así como ha apuntado que, "aunque queda mucho camino por recorrer, a nadie se le escapa Andalucía avanzado mucho en los últimos cinco años".

Así, ha defendido que en esta comunidad "lideramos el descenso del paro interanual en España en términos absolutos", es la región "con un mayor número de autónomos, cuenta con la mayor plantilla docente de su historia" y es "la segunda región con menor presión fiscal de España", además de que la Junta ha "impulsado como nunca la obra hidráulica" en el actual contexto de sequía.

Finalmente, el consejero portavoz ha concluido aseverando que "seguir avanzando no es una opción, es nuestra prioridad, y no vamos a permitir que Andalucía pierda oportunidades ni por mucho ruido que algunos hagan para desviar la atención de lo realmente importante ni por las muchas piedras en el camino que nos pongan quienes se mueven sólo por intereses", ha advertido antes de zanjar que "Andalucía va a defender siempre la unidad y la igualdad de todos los españoles sin privilegios y sin ventajas, sin cesiones y sin chantajes". "Los andaluces no queremos ser más, pero tampoco vamos a permitir ser menos que nadie", ha finalizado.