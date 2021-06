La Junta señala que la situación de covid-19 en Bailén (Jaén) ha mejorado y no ve necesario aplicar medidas

JAÉN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha señalado que la incidencia de la covid-19 en Bailén (Jaén) ha mejorado en los dos últimos días y "no sería necesario aplicar" las restricciones que se acordaron el miércoles en el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública --cierre perimetral y suspensión de toda actividad no esencial-- y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no ha ratificado.

Una decisión, la del alto tribunal andaluz, sobre la que el Ejecutivo autonómico "no ha recibido ninguna notificación todavía", de modo que tiene conocimiento "por lo que se ha publicado" a través de los medios comunicación, según fuentes de la Junta consultadas por Europa Press.

En todo caso, han apuntado que, "Salud Pública, analizando los datos de la ciudad de Bailén y la evolución que ha tenido, considera que ha mejorado mucho la situación y no sería necesario aplicar esas medidas que se establecían" en la Orden del 2 de junio.

Entonces, el municipio --con una población de unos 17.500 habitantes--, registraba una tasa de incidencia acumulada de covid-19 de 1.008,7 casos por cada 100.000 habitantes en los 14 días anteriores. Tasa que ha bajado 74,1 puntos al situarse este viernes en 934,6, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

En un auto dictado este viernes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Granada, no ha ratificado las medidas que solicitaba el Gobierno andaluz para Bailén al considerar que "no ha aportado una motivación suficiente acerca de la eficacia, justificación, necesidad o idoneidad de la medida".

Finalmente, por tanto, no entrarán en vigor las medidas restrictivas (cierre perimetral y cierre de la actividad no esencial) que se solicitaban para esta localidad jiennense. Además de Bailén, la Junta también pidió limitaciones para los municipios sevillanos de La Algaba y La Campana.

En estos dos casos, sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, ha acordado este viernes ratificar la medida consistente en el confinamiento durante siete días naturales a contar desde la presente ratificación judicial "por razones de salud pública" para la contención de la covid-19.