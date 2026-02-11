La Junta subraya que la emergencia en Andalucía por el temporal se mantiene en nivel 2 con 82 "incidentes abiertos"

Imagen del embalse Agrio en la localidad sevillana de Aznalcóllar aliviando agua. A 11 de febrero de 2026 en Aznalcóllar, Sevilla (Andalucía, España). Los embalses andaluces se encuentran entorno al 76,05% (8.429 hectómetros cúbicos) de su capacidad total - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este miércoles que la situación de "emergencia" derivada de la serie de borrascas que viene afectando a la comunidad autónoma en las últimas semanas "sigue activa", con el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía elevado a la situación operativa 2, y actualmente se contabilizan 82 "incidentes abiertos" en la región.

Además, hay "nueve escenarios operativos" activados por la emergencia y se mantienen dos puestos de mando avanzados, uno en Ronda (Málaga) y otro en la provincia de Cádiz, según ha detallado el consejero en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz.

De esta manera, la Junta continúa "gestionando 82 incidentes, sobre todo en temas de asistencia logística, en comunicaciones, en intervenciones directas a la población o en seguimiento de situaciones de estabilidad de los terrenos o de seguridad", según ha precisado Antonio Sanz.

El consejero ha puesto de relieve además que en el marco de esta crisis "se han activado 318 planes de emergencia local", lo que, en su opinión, "demuestra que el trabajo que se ha hecho" con la implantación de la Agencia de Emergencias de Andalucía "ha surtido un efecto muy importante", y los ayuntamientos "se han activado, cosa que no ocurría antes", según ha apostillado antes de destacar, además, que los consistorios disponen actualmente de "servicios de protección civil prácticamente organizados".

Además, este miércoles permanecen desalojadas de sus casas 3.334 personas en Andalucía, cifra considerablemente menor respecto a las 11.500 que llegó a haber evacuadas de sus viviendas en el marco de esta serie de temporales, según ha puesto de relieve el consejero, quien también ha destacado que se contabilizan ya "11.572 incidencias gestionadas durante toda esta emergencia" en la comunidad autónoma.

Tras dedicar palabras de agradecimiento a los operativos y a las administraciones implicadas por su "gran trabajo" frente a estos temporales, Antonio Sanz ha confirmado que "la emergencia sigue en situación operativa 2", porque aún hay "incidentes y operaciones abiertas muy importantes para la seguridad de los andaluces, y todavía hay cauces que merecen un seguimiento, aunque no cabe duda de que la situación es de importante mejoría", según ha apostillado.