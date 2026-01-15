La Junta subraya con el informe Fedea que cada andaluz recibiría 143 euros menos que la media con la nueva financiación

La consejera de Economía, Carolina España, en una imagen de 14 de enero, antes del inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). - ALBERTO ORTEGA/EUROPA PRESS

El Gobierno andaluz ha remarcado este jueves, un día después de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde se abordó las líneas generales del nuevo modelo de financiación que pretendería poner en marcha el Ministerio de Hacienda, que cada andaluz recibiría 143 euros menos que la media de los españoles de aplicarse las directrices que contempla ese sistema.

Una conclusión que señala la Junta en una nota apoyándose en un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que se publicó el miércoles en paralelo a la celebración en el CPFF.

Fedea apunta que si la financiación efectiva por habitante ajustado a competencias homogéneas con el nuevo modelo sería de 3.731 euros por habitante, en el caso de Andalucía sería de 3.588 euros, esa diferencia de 143 euros que apunta la Administración autonómica.

La Junta de Andalucía remarca que "la diferencia, tal y como se recoge en el informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), sería aún más si se compara con la comunidad que más dinero recibiría del Estado, Cataluña" al señalar entonces que "un andaluz recibiría 389 euros menos que un catalán".

Los números de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada indican que cada catalán percibiría 3.977 euros, mientras que un andaluz obtendría esos 3.588 euros, siguiendo las directrices del nuevo modelo, que entre otras aportaciones, según la información del Ministerio de Hacienda, contempla incrementar en cinco puntos la cesión de la recaudación del IRPF a las comunidades autónomas y elevarlo a un 55%, así como llevar el IVA a un 56,5%, un 1,5 puntos más.

El Gobierno andaluz subraya que los datos elaborados por Fedea "arropan la tesis" de la consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, en la que, según sus primeras proyecciones, "el modelo de financiación que ha elaborado el Gobierno de España, tras pactarlo previamente con Esquerra Republicana de Cataluña, mantiene la infrafinanciación que sufre Andalucía e incrementa las desigualdades entre las diferentes autonomías".

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha señalado que se trata de un modelo que mantiene a Andalucía "en el pódium por la cola de las cinco comunidades peor financiadas".

"De ahí que la señora Montero no se haya atrevido a enseñarnos la letra pequeña ni la metodología del sistema, ya que, conforme más vamos conociendo, en este caso a través del informe de Fedea, comprobamos cómo la ministra y el presidente Sánchez se han vendido al independentismo pese a que eso suponga sacrificar a comunidades como Andalucía", ha seguido argumentando la también portavoz del Gobierno andaluz.

España hace hincapié en que el modelo de financiación de Montero "no lo quiere ninguna comunidad, ni siquiera las de su mismo signo político" y que "la única que lo defiende es Cataluña, para la que "ha sido expresamente diseñado".

Subraya la Junta que "Andalucía queda en financiación por habitante ajustado 3,8 puntos menos que la media y 10,4 menos que Cataluña", por cuanto su índice de financiación efectiva por habitante ajustado, que pasaría a ser de un 96,2, tendría una desventaja de 3,8 puntos sobre la media de 100, y de esos 10,4 sobre el índice de 106,6 de Cataluña.

"La brecha entre las comunidades se agrava notablemente, lo que rompe con el principio de igualdad entre los ciudadanos y el de solidaridad", apunta la consejera y portavoz.

"Lo que pretende hacer la ministra con este modelo es crear una élite de ciudadanos VIP frente a una mayoría de ciudadanos de tercera, entre la que nos encontraríamos los andaluces", ha añadido la consejera.

"Jamás un Gobierno había tratado con tanta desfachatez y falta de criterio a nuestra comunidad. Lo que duele especialmente siendo una ministra andaluza la que lo ha hecho", ha remachado su reflexión Carolina España.

FEDEA: MODESTA GANANCIA DE 1,2 PUNTOS EN FINANCIACIÓN EFECTIVA

El informe de Fedea, rubricado por su director, Ángel de la Fuente, que se publicó en paralelo a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, apunta que Andalucía tendría "una modesta ganancia" de 1,2 puntos en los índices de financiación efectiva por habitante ajustado de aplicarse las directrices del nuevo modelo de financiación.

Pasaría de un índice de financiación por andaluz de un 95 a un 96,2, y seguiría así 3,8 puntos por debajo de la media de 100. El trabajo de Fedea sitúa a Andalucía entre las seis comunidades autónomas que verían mejorada su financiación por habitante.

Según los números que aporta Fedea, con los nuevos parámetros del modelo que plantea elevar la cesión del IRPF a un 55% desde el 50% actual y del IVA a un 56,5%, en el caso de Andalucía se traduciría en unos ingresos de 30.006 millones, de los cuales 22.722 millones serían por ingresos tributarios.

Otros 3.858 millones percibiría Andalucía en concepto de transferencias de nivelación horizontal (procedentes de los recursos aportados por otras comunidades); 3.192 millones de transferencias de nivelación vertical (procedentes del Estado); y completaría sus recursos con 234 millones del Fondo Climático.

No le contabiliza Fedea ingresos a Andalucía por el IVA de pymes, ni por statu quo ni por ajuste de valoración por competencias lingüísticas.

En su traducción a euros por habitante ajustado señala el trabajo de Fedea que Andalucía se posicionaría en 3.588 euros por habitante, cuando la media es de 3.731 euros, es decir, 143 euros por debajo de la media, un 3,8% inferior.

La ganancia por habitante de Andalucía, que sería de 367 euros por habitante, sería un 7,6% superior a la media, que sitúa Fedea en 341 euros.

El informe de Fedea describe un aumento de 468 euros por habitante ajustado para la Región de Murcia; de 496 euros para Valencia, así como de 409 euros para la Comunidad de Madrid, de 450 euros para Baleares y destaca a Cataluña como el mayor incremento, de 507 euros por habitante.

La mejora relativa que dibuja la Fundación de Estudios de Economía Aplicada la lideraría la Comunidad Valenciana con un incremento de 4,8 puntos para situarse en una tasa por habitante de un 97,8, seguida de la Región de Murcia, con una subida de 4,3 puntos, pero con un índice de financiación de un 94,9, por lo que en ambos casos, al igual que en el andaluz, seguirían por debajo del límite de referencia de 100.

Cataluña se posiciona como la tercera comunidad en un crecimiento relativo, que es de 4,2 puntos, y sitúa su índice de financiación por habitante es un 106,6.

Baleares sube 2 puntos y su financiación por habitante ajustado es de un 112,5 y completa la Comunidad de Madrid el paquete de regiones que mejoran su financiación por habitante con una subida de 1,9 puntos y pasa a tener un índice de 101,5, cuando en estos momentos es un de 99,6.

Las Comunidades de Madrid, Cataluña y Baleares aparecen como las tres únicas contribuyentes con el trasvase de 8.309 millones de euros, 3.975 millones y 572 millones, respectivamente.