La Junta trabaja en la vuelta de los linces liberados del centro de cría de Santa Elena (Jaén) por la cercanía del fuego

Un helicóptero participa en las tareas de extinción del incendio forestal de Santa Elena. - PLAN INFOCA

JAÉN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía trabaja en la localización y captura de los 46 linces ibéricos que este miércoles fueron liberados por prevención del centro de cría La Olivilla, ubicado en Santa Elena (Jaén), ante el "riesgo" que suponía la cercanía del incendio forestal declarado en la zona.

Fue en la pasada tarde --al elevarse el Plan de Emergencias a fase de emergencia, situación operativa 1, y ante la posibilidad de que las instalaciones se vieran afectadas por las llamas-- cuando la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, "activó la evacuación de las instalaciones, tanto del personal como de los ejemplares", según han informado a Europa Press desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Al tratarse de una "emergencia fortuita y de magnitud que impedía las capturas inmediatas de los linces para un eventual traslado", se procedió a aplicar el protocolo de liberación al medio natural. Este protocolo establece un esquema de apertura de puertas según el origen del fuego, y/o inundación en su caso, para que los animales puedan refugiarse en zonas seguras del entorno.

De hecho, como precedente, está el incendio forestal que en julio de 2017 afectó al Centro de Cría de El Acebuche, en Doñana. Los ejemplares fueron liberados al medio natural, de manera que pudieron refugiarse de las llamas y el humo. Horas después, se organizó un operativo de captura que finalizó con éxito, devolviéndolos al centro, algo que se espera repetir en el caso de La Olivilla.

"Una vez estabilizado el incendio y el Plan de Emergencia en situación operativa 0, el dispositivo de captura, organizado en la tarde de ayer y latente hasta que ha sido posible actuar sobre el terreno, ya está actuando y tiene localizados a una treintena de ejemplares que serán trasladados al centro en las próximas horas", ha explicado la Consejería, desde la que se confía en hallar a los restantes para su devolverlos también.

Además, desde Sostenibilidad y Medio Ambiente se ha destacado y agradecido el "extraordinario despliegue" del Plan Infoca para frenar el avance del incendio, de modo que ya trabaja para darlo por controlado. Una labor que, junto al propio protocolo preventivo de La Olivilla, con elementos como desbroce y perímetro en el entorno, ha evitado que las instalaciones se hayan visto afectadas.

La Junta de Andalucía puso en marcha en enero de 2007 este centro de cría de lince ibérico de Santa Elena, que tiene 23 instalaciones de unos 1.250 metros cuadrados y en las que se mantiene la vegetación autóctona propia de la zona. También dispone de otros cinco edificios destinados a clínica-laboratorio, oficinas, crianza artificial de cachorros, cuarentenas y alojamiento de personal.