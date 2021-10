La Junta traslada al PSOE-A un documento de respuesta a sus propuestas sobre el Presupuesto 2022

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha entregado este viernes al PSOE-A un documento de respuesta a las propuestas en relación con los Presupuestos de la comunidad para 2022 que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, trasladó también en otro documento al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la reunión que mantuvieron el pasado 1 de octubre.

Fuentes de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea han informado a Europa Press de que el documento con las respuestas se ha entregado por parte de un equipo de la consejería a un miembro del PSOE-A que forma parte de la negociación presupuestaria, durante un "breve encuentro".

Han añadido que el PSOE-A ha quedado en analizar y estudiar esas respuestas, sin que se haya establecido un plazo para la contestación sobre las mismas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, señaló ayer, durante su intervención final en el Debate sobre el estado de la Comunidad, que ya había analizado y lo volvería hacer las propuestas sobre el Presupuesto que le trasladó Juan Espadas. Insistió en ofrecer diálogo al PSOE-A para tratar de llegar a un acuerdo.

No obstante, también hizo la advertencia a ese partido de que "errará" si no apoya los Presupuestos para 2022: "No se equivoquen, cuando uno apuesta por los andaluces, nunca se equivoca".

De hecho, los dos partidos del Gobierno, PP-A y Ciudadanos (Cs) apoyaron ayer diez propuestas de resolución del PSOE-A relativas a contenido del Presupuesto, que se votaron en el Debate sobre el estado de la comunidad.

Al término del Debate, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, aseguró que hay "espacio de entendimiento" con el Gobierno andaluz para buscar un acuerdo con el que aprobar el proyecto de Presupuestos de 2022, y anunció que su partido se da de fecha "tope" para alcanzar ese consenso el día 18 de noviembre, cuando expira el plazo para registrar enmiendas a la totalidad al proyecto de cuentas andaluzas del año que viene.