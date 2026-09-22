La Junta urge al Gobierno medidas ante el alza de precios en vez de "marear la perdiz" con los PGE o la financiación

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz. A 22 de septiembre de 2026 en - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha reclamado este martes al Ejecutivo nacional que tome medidas ante el alza de los precios en vez de "marear la perdiz" con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o con el nuevo modelo de financiación autonómica.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Carolina España ha expresado la solidaridad con los agricultores andaluces que en estos días están reclamando al Ejecutivo nacional medidas para paliar la subida del precio del gasóleo.

"Esta reclamación no debería ser solo del campo andaluz, porque en unas semanas veremos cómo las familias también van a pagar, lamentablemente, este alza de los precios en los supermercados", ha añadido.

Por ello, ha pedido al Gobierno central que "se aplique y no ponga solo parches temporales, desde la retirada de las ayudas a la luz y a la energía que se produjeron en junio, los ciudadanos son los que están pagando los incrementos y el alza en los precios de la energía".

Ha insistido en demandar al Ministerio de Hacienda que "deje de marear la perdiz, que no sigamos hablando de unos Presupuestos Generales del Estado que no van a llegar nunca al Congreso o de un sistema de financiación que no van a poder aprobar porque no tienen los apoyos". "Que se ponga a trabajar en lo que realmente está afectando ya a los ciudadanos, que es aliviar el bolsillo", ha dicho.

Para la vicepresidenta de la Junta, dentro de una semana "podremos comprobar si el Gobierno de Sánchez es capaz de presentar los Presupuestos Generales del Estado porque, si no los envían antes del 30 de septiembre al Congreso, se habrá vuelto a saltar la Constitución, lo que ya viene siendo también marca de la casa" del Ejecutivo socialista.

"Y esta es la diferencia, unos aprobamos presupuestos y bajamos impuestos y otros se saltan la Constitución y fríen a impuestos a los españoles", ha agregado Carolina España.

Ha añadido que la Junta sí va a presentar el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces de 2027 en los plazos que marca la ley y en ellos habrá "más recursos y esfuerzos para la sanidad, la dependencia, la educación y la vivienda", además de "rebajas fiscales", lo que son "las marcas" de Juanma Moreno.

Según España, "todo lo que sea posible" trasladar a los Presupuestos de 2027 del acuerdo de gobierno de PP-A y Vox se irá haciendo.