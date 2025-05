La Junta urge a Montero a "desmarcarse de la banda de Sánchez" y aclarar si conocía el "espionaje" a Moreno

LA RINCONADA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha considerado este jueves que la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, tiene que dar explicaciones inmediatas sobre si tenía conocimiento del "espionaje" por parte de miembros de su partido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y le ha sugerido que se "desmarque de la banda" de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios de comunicación en La Rinconada (Sevilla), España ha mostrado su preocupación por las informaciones que se han conocido relativas a que la "fontanera del PSOE", en referencia a la militante socialista Leire Díez, "estaba espiando al presidente de la Junta y a algunos miembros del Gobierno andaluz".

Ha añadido que hoy ha trascendido, "por algún audio adicional, que el número uno del PSOE, Pedro Sánchez, y el número tres, Santos Cerdán, estaban al frente de la operación", algo que "huele a mafia total".

"Nosotros nos preguntamos que si el número 1 y el número 3 estaban al frente de la operación, ¿qué pasa con la número dos?, que es la señora Montero, líder del PSOE-A", según ha planteado Carolina España.

Ha preguntado a Montero --que este jueves tiene una comparecencia ante los medios de comunicación en la sede del Parlamento andaluz, en Sevilla-- si "tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el entorno del PSOE", porque es "muy grave lo que estamos conociendo".

En su opinión, Montero debería de "desmarcarse de la banda del señor Sánchez", y dar explicaciones sobre lo que se ha conocido, ya que un PSOE que ha estado casi 40 años gobernando Andalucía, "desde luego, merece algo más que lo que está pasando".

Para España, "no puede ser que la señora Montero, que es número dos del Gobierno, número dos del partido (vicesecretaria general del PSOE) y líder de los socialistas andaluces no sepa nada, no conozca nada y no vio nada".

"Creo que lo más higiénico es que venga a Andalucía y dé explicaciones a los andaluces e incluso a los miembros del PSOE-A, que entiendo que estarán bastante perplejos con todo lo que estamos escuchando", ha indicado la portavoz de la Junta, para quien un supuesto "espionaje" al presidente andaluz y mienbros de su gobierno "no tiene por dónde cogerse".