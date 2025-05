Montero cree que el PP "ha perdido el norte" y Feijóo debe "respetar" a Sánchez y disculparse por sus "ataques" verbales

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha criticado este jueves al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por los "ataques" y las "agresiones verbales" que, en su opinión, dirige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha sostenido que el líder 'popular' debería pedir "perdón" al también secretario general del PSOE y guardar "respeto a la institución de la Presidencia del Gobierno".

La también líder del PSOE-A se ha pronunciado así en una atención a medios en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre un comentario de Feijóo refiriéndose a Sánchez como "capo" por presuntas prácticas mafiosas relacionadas con el PSOE.

María Jesús Montero se ha preguntado al respecto "cómo es posible" que el líder de la oposición "se refiera al presidente de su país, de España, en esos términos que no quiero ni repetir".

"Creo que el PP ha perdido absolutamente el norte", ha añadido la vicepresidenta, que ha afeado a los 'populares' una "estrategia política" que "no consiste en dar una respuesta de utilidad a los ciudadanos", sino que se basa en el "barro", y que lo que quiere es de que "se hable es de estas cuestiones, entre otras cosas" porque el PP "nunca aceptó la legitimidad del Gobierno de España" presidido por Pedro Sánchez, ha añadido.

Montero ha aseverado así que el PP "nunca aceptó que los ciudadanos en las urnas son los que eligen a los gobiernos que en cada momento dirigen nuestro país y, en este caso, un Gobierno progresista, un Gobierno encabezado" por Pedro Sánchez, y "desde el primer día" mantiene "una política de acoso y derribo, de intentar deshumanizarlo" desde "todas las instituciones en las que participan" los 'populares'.

La vicepresidenta ha sostenido que Feijóo debería "pedir perdón" por referirse a Sánchez como "capo", y ha agregado que si los socialistas "queremos hablar de mafioso, que es a lo que se refiere ese término, podríamos poner 20 millones de ejemplos, desde la 'Policía patriótica' hasta las vacaciones del señor Feijóo con un narcotraficante del que nunca dio explicaciones, hasta cualquier consideración que tiene que ver con todos los juicios que se están celebrando en este momento respecto al Partido Popular".

"Yo hablo de hechos, no hablo de mentiras ni de bulos", ha aseverado María Jesús Montero, que ha tildado de "lamentable" que "uno tenga que recibir este tipo de ataques", y ha considerado "exigible en una sociedad democrática pedir respeto", porque "la Presidencia del Gobierno merece un respeto", ya que "es una institución".

La dirigente socialista ha añadido que a Feijóo "le podrá gustar o no el señor Sánchez, pero el señor Sánchez es el presidente de este país, y el principal líder de la oposición no se puede referir a él en los términos que se ha referido", tras lo que ha reclamado "un poquito de cordura, de calma", y ha abogado por "intentar hablar de las cuestiones que le afectan a la gente", y por "dejar esas descalificaciones políticas que ya son directamente agresiones verbales".

SOBRE EL EXPEDIENTE A LEIRE DÍEZ

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas, la vicesecretaria del PSOE ha sostenido que la militante socialista Leire Díez "no habla en nombre del PSOE" en las declaraciones que se han publicado "en medios de comunicación o en pseudomedios" que han informado de que señalan que ofreció acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información comprometedora contra al menos un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y un fiscal, y ha advertido contra la "estrategia de bulos" que, según ha criticado, mantienen "la derecha y la ultraderecha" contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Montero ha explicado que, "a raíz de una publicación en medios de comunicación, en pseudo medios de comunicación", desde el PSOE se ha anunciado "un expediente informativo para saber qué alcance tiene lo que se publica", una noticia en la que "no se aporta ningún tipo de prueba de que esta persona hablara en nombre de nadie", según ha remarcado.

En esa línea, ha señalado que "se dice en algunos medios que (Leire Díez) habla en nombre del PSOE, pero en ningún momento esta persona habla en nombre del PSOE, ni tiene el PSOE conocimiento de ninguna situación", y a renglón seguido ha llamado a "estar todos muy prevenidos" acerca de "la estrategia que están siguiendo la derecha y la ultraderecha" en España de "difundir, trasladar permanentemente bulos, mentiras, invenciones, realidades paralelas para que se hable de todo menos de lo que le preocupa a los ciudadanos, menos de sus problemas reales".

En esa línea, Montero ha sostenido que "a la derecha le va bien que la política no aborde los problemas de los ciudadanos, porque eso provoca desapego y, por tanto, la gente se inhibe, no acude a votar, no participa y favorece los intereses de la derecha", mientras que "a la izquierda lo que nos interesa es hablar de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de la economía", ha agregado, y en ese punto ha puesto de relieve que España tiene "el crecimiento más importante de las economías avanzadas del conjunto de la Unión Europea".

La también secretaria general del PSOE-A ha criticado también a quienes se dedican a difundir "bulos para no dar explicaciones de sus propios casos de corrupción o de los indicios de presuntos de casos de corrupción que hay en su entorno", y al respecto ha aseverado que le parece "extraordinariamente grave que el PP me pida a mí explicaciones de mentiras, de bulos, de cuestiones que son absolutamente falsas respecto a presuntas investigaciones de no sé quién".

Ha añadido a los periodistas que eso es "como si mañana un medio publica" que el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, "está fabricando pruebas falsas para imputarme a mí, y yo le digo a ustedes que le pregunten en qué consisten esas pruebas falsas".

"Creo que la política es algo mucho más serio, algo que nos tenemos que tomar realmente como una prioridad" para "ser útiles para los ciudadanos y hablar de las cosas reales que les preocupan a la gente, y no de mentiras y de bulos que lo que quieren es crear una cortina de humo para no hablar de lo que te afecta a ti", ha añadido la vicepresidenta primera para finalizar.