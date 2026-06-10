La Junta urge a Montero "explicaciones" antes de asumir la oposición en Andalucía sobre "los escándalos que le salpican"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno en funciones, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A 10 de junio de - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) - La consejera portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), ha emplazado este miércoles a la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, a que, antes de comenzar a ejercer sus tareas de oposición en el Parlamento andaluz, dé "explicaciones" sobre "los escándalos que le salpican por arriba y por abajo".

Así lo ha señalado la también consejera andaluz de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno del PP-A, que es la primera que se celebra tras el fallecimiento, la semana pasada, del que fuera titular de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y que por ello ha comenzado con un minuto de silencio.

Carolina España ha subrayado que, tras las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A venció con 53 diputados, a dos de revalidar la mayoría absoluta que alcanzó en 2022, y el PSOE-A se quedó con 28 escaños, "está claro que la labor de oposición le corresponde al Partido Socialista".

No obstante, ha apuntado que, "antes de que se ponga a hacer la oposición", María Jesús Montero "debe dar explicaciones al pueblo andaluz y también a su propio partido", y aclarar "qué sabe de todos los escándalos que le están salpicando por arriba y por abajo".

Así, Carolina España ha emplazado a la 'número dos' del PSOE nacional y a quien fuera también vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda a explicar "qué sabía de las 'cloacas' de Ferraz --en referencia a la dirección federal del PSOE--, y si "se enteró de lo que tramaba el secretario de Organización" de su partido, y de los "supuestos contactos de la presidenta" del PSOE, Cristina Narbona, "con Leire Díez".

Además, la portavoz del Gobierno andaluz en funciones ha emplazado a Montero a aclarar si puede "asegurar que la 'trama'" supuestamente vinculada al PSOE "no ha campado a sus anchas en la Diputación de Jaén", y si "respalda" al diputado nacional del PSOE por Jaén y secretario de Política Municipal de la Ejecutiva federal socialista, Juan Francisco Serrano, y "si pone las manos en el fuego" por él.

Carolina España se ha preguntado también si Montero "sabía lo que estaba pasando en la SEPI --Sociedad Estatal de Participaciones Industriales--, de la que era la propia presidenta" como ministra de Hacienda, y si la dirigente socialista "está en condiciones de asegurar que Andalucía no se va a volver a levantar con un nuevo escándalo".

Al respecto, la consejera portavoz del Gobierno del PP-A ha aseverado que "Andalucía ya acabó muy harta de la corrupción" presuntamente vinculada al PSOE-A, "decidió hace ocho años pasar página" de ella, y ahora "Andalucía no quiere volver a las andadas".

"Por eso, a menos de 24 horas de que se inicie una nueva legislatura o se constituya un nuevo Parlamento, la señora Montero debería dar explicaciones de todas estas cuestiones", ha manifestado la consejera antes de apostillar que, "si no lo hace, deben ser los propios parlamentarios socialistas quienes se lo exijan, por el buen nombre de su partido, pero, sobre todo, también por el buen nombre de esta tierra", ha añadido.

Carolina España ha concluido incidiendo en señalar que desde la Junta entienden que estas "explicaciones" deben "llegar cuanto antes". "Estamos a tiempo de tener una legislatura limpia", ha zanjado.