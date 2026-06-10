Montero critica acusaciones contra PSOE "sin aportar pruebas": Una "estrategia del PP" ante el juicio del 'caso Kitchen'

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero (Fotografía de Archivo) - Joaquín Corchero - Europa Press

GIBRALEÓN (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles las acusaciones que se están lanzando contra el Partido Socialista "sin aportar pruebas", lo que es una "estrategia" del PP para "que no se hable del juicio" del 'caso kitchen'.

En declaraciones a los medios de comunicación en Gibraleón (Huelva), Montero ha manifestado, en relación con el caso de Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE', que el partido está colaborando con la justicia, que "es lo que tiene que hacer cualquier formación política, a diferencia de lo que hacía el PP, que machacaba los ordenadores a martillazos".

"Nosotros estamos colaborando con la justicia y estamos muy tranquilos respecto a las responsabilidades que tenemos como organización política y también algunas de las personas que no están directamente implicadas ni citadas por los tribunales", ha indicado.

Ha insistido en denunciar que, "de forma deliberada, algunas formaciones políticas quieren confundir a los ciudadanos entre los indicios que marcan claramente comportamientos irregulares y el resto de personas que están en el entorno político".

"No podemos mezclar todo, no podemos lanzar la sombra sin prueba", ha recalcado la dirigente del PSOE, que ha señalado que el partido "tiene muy claro que durante todo este tiempo ha velado claramente por el cumplimiento de la legalidad", sus cuentas están auditadas y se reforzaron los controles de las mismas. "Todos los que acusen a nuestra organización política tendrán que aportar pruebas, porque yo hasta ahora lo que veo son hipótesis y especulaciones, pero sin aportar pruebas", ha indicado.

Ha insistido en que hay que dejar trabajar a la justicia y también en que hay que dejar de "manchar la reputación de personas que ni siquiera están citadas en los autos ni citadas en la investigación", pero sobre las que el PP "permanentemente pone el foco".

El PP, según María Jesús Montero, está en esa "estrategia para intentar que no se hable del juicio de la Kitchen" que se está desarrollando en estos momentos y que pone de manifiesto que ese partido "creó una estructura de estado corrupta y una policía patriótica para fabricar pruebas falsas contra los adversarios políticos y para tapar aquellas pruebas que les inculpaban a los propios".

Y lo que quiere el PP, según ha señalado, es que "de eso no se hable", como, en Andalucía, tampoco quiere que se hable de la "corrupción" de ese partido en la provincia de Almería.

El PP andaluz, según Montero, en vez de explicar a los ciudadanos "qué ha ocurrido ahí, se dedica simple y llanamente a intentar manchar la imagen de los adversarios políticos".