La Junta ve "achicharrada" la credibilidad de Montero tras volver a "poner la mano en el fuego" por su jefe de gabinete

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno, Carolina España, comparece en la rueda de prensa. A 24 de agosto de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, q - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha sostenido este miércoles que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, tiene "achicharrada" su credibilidad después de que haya vuelto a "poner su mano en el fuego" por su jefe de gabinete, Carlos Moreno.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, la portavoz de la Junta se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre la información publicada este miércoles en el diario digital 'El Confidencial', acerca de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente señala que Hacienda aplazó una deuda de una de las empresas del comisionista Víctor de Aldama después de que este se reuniera con el jefe de gabinete de la ministra Montero.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, María Jesús Montero ha reiterado este miércoles que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete después de que el PP, a través de su vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, le haya interpelado si sigue confiando en él, dado que un juez sostiene que la "trama --del caso Koldo-- le daba "instrucciones".

La portavoz del Gobierno andaluz del PP-A ha considerado "muy grave lo que hemos conocido" en dicha información, "porque ya no son sospechas, no son informes de la UCO" --Unidad Central Operativa de la Guardia Civil--, sino que "hay un juez del Tribunal Supremo que está diciendo que sí, que hubo una serie de gestiones del señor Aldama y que han dado su fruto ante Hacienda".

Tras llamar la atención acerca de que la también candidata del PSOE-A a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, "ha vuelto a poner la mano en el fuego por su jefe de gabinete" en dicha sesión de control, Carolina España ha comentado que "ya sabemos que las manos y la credibilidad de la señora Montero están achicharradas".

Dicho esto, la portavoz del Ejecutivo andaluz ha apuntado que "es curioso" que la vicepresidenta y ministra "no se enterara de lo que estuviera haciendo su jefe de gabinete" estando "justo en el despacho de al lado".

"Es curioso que tengamos una candidata del Partido Socialista en Andalucía" que, siendo "la número dos" de su partido a nivel nacional, "no se enteraba de lo que ocurría" con el que fuera secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, o "de lo que ocurría con su jefe de gabinete", ha agregado la portavoz de la Junta para concluir comentando que cada cual "sabrá cuál es su problema y cómo solucionarlo".