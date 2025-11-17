Junta ve "curioso" que a Montero le entren "las prisas" por la reforma de la financiación y sin "negar cupo catalán"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España (i), participa en la reunión del pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). A 17 de noviembre de 2025, e - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha considerado "curioso" que a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le entren ahora las "prisas" por reformar el sistema de financiación autonómica, aunque sin "negar el cupo catalán".

Así se ha pronunciado España, en declaraciones a los medios de comunicación, al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se ha celebrado este lunes en Madrid, y después de que María Jesús Montero haya trasladado a las comunidades su intención de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses.

Para España, es "curioso" que después de siete años en los que el Gobierno central no ha querido abordar la reforma del sistema de financiación, con el argumento de que las comunidades autónomas del Partido Popular no se ponían "de acuerdo", ahora "entran las prisas y parece que para enero o febrero ya estará la reforma del sistema".

"Nos parece indignante también que vuelvan a hablar de bilateralidad y de singularidad", ha añadido España, quien ha apuntado que durante la reunión del CPFF ha salido que está habiendo "reuniones con Cataluña" y Montero "no ha negado el cupo catalán".

Ha apuntando que hasta algunas comunidades del PSOE "se han quejado de que se esté negociando directamente con Cataluña y no con el resto de comunidades".

"Esa singularidad, la bilateralidad, es incompatible con la multilateralidad, y si los independentistas están contentos, como han dicho, con esas negociaciones, esto quiere decir que vuelve a perder Andalucía", ha manifestado la consejera andaluza, para quien Montero "vuelve a reírse de los andaluces".

Ha añadido que Cataluña ha dicho que, "una vez más, puede liderar perfectamente este debate de reforma del sistema de financiación, porque ya lo hizo en el año 2009": "Y tanto que lo hizo, que con ese sistema de financiación, Andalucía pierde 1.528 millones de euros cada año".

España ha indicado que ha preguntado a Montero si va a dar "cumplimiento al acuerdo" del Pleno del Parlamento andaluz del año 2018, cuando ella era consejera de Hacienda durante el gobierno del PSOE-A, en el que se recogía poner en el sistema de financiación "16.000 millones de euros adicionales y de esos, 4.000 millones de para Andalucía".

"Ha dicho que eso era el Parlamento andaluz y, por lo tanto, no sabemos si va a dar cumplimiento a lo que ella misma aprobó", ha agregado Carolina España.

En relación con el déficit, ha manifestado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Civil (Airef) "le ha enmendado la plana" y le ha leído la "cartilla" a Montero, al señalar que "incrementar el déficit no sirve de nada porque se va a incumplir con la regla de gasto".

En este sentido, Carolina España ha recalcado que los objetivos de estabilidad y deuda "llegan muy tarde, cuando las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, ya hemos cumplido con nuestro trabajo y ya tenemos los presupuestos en plena tramitación parlamentaria". En el caso de Andalucía, el proyecto de Presupuesto para 2026 está elaborado en equilibrio, en déficit cero, "porque consideramos que es lo más responsable".

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, ha señalado que el Gobierno central ha querido dar la "sensación de normalidad, de que van a presentar o aprobar un presupuesto, cuando es posible que a lo mejor lo aprueben en el Consejo de Ministros, pero todos sabemos que no tienen los votos para aprobarlo en el Congreso de los Diputados".

"Y lo que es peor, en el caso de que se pudieran aprobar, a qué precio y cuánto nos costaría al resto de los españoles el tener presupuestos generales del estado", según ha planteado la consejera, quien ha expresado que le "encantaría" que hubiera cuentas estatales el próximo año, pero "no a cualquier precio".

"Lamentamos que una vez más los independentistas, que son los que se quieren ir de este país, sean los que están negociando el modelo que se le va a obligar, que se va a implantar e imponer al resto de territorio de España", ha agregado.

Dentro de un CPFF que ha considerado "toda una performance", se ha referido también a las entregas a cuenta anunciadas hoy mismo por el ministerio. "La señora Montero debe tener claro que el dinero no es de ella, hasta ahí podríamos llegar. Se recibe más porque se recauda más, pero no hay ni una partida adicional. El modelo de financiación, es decir, el criterio bajo el que se reparten los impuestos entre las autonomías, sigue siendo el mismo pacto del PSOE con ERC", ha explicado Carolina España.

Por otro lado, Andalucía, junto a otras comunidades autónomas, han exigido a la ministra la rectificación del acta de la anterior reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera por haberse registrado como abstención "cuando lo que ocurrió realmente fue que 14 autonomías (del PP) abandonaron el encuentro tras su mostrar su indignación por conocer los asuntos sobre la condonación de la deuda en la prensa a través de (Oriol) Junqueras".