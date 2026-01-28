Junta ve la regularización de migrantes como una "cortina de humo" del Gobierno, que sigue con sus "cesiones" a partidos

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. A 28 de enero de 2026 en Sevilla - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha considerado este miércoles que la regularización de migrantes aprobada por el Consejo de Ministros es una nueva "cortina de humo" del Ejecutivo central, que continúa con sus "cesiones" a partidos del arco parlamentario.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha indicado que el Gobierno central ya "nos tiene acostumbrados a lanzar cortinas de humo" para "no hablar de lo que realmente es importante, como lo ocurrido con el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Ha indicado que las formas para plantear esa regularización de migrantes, un decreto del Consejo de Ministros, tampoco "son las adecuadas", porque "no se puede aprobar una regularización de este tipo de espaldas al Congreso de los Diputados, que es la representación del pueblo español".

Asimismo, ha señalado que se ha puesto de manifiesto que estamos ante una "nueva cesión" a un partido, en este caso, a Podemos, para que esta formación, a su vez, "haga una cesión a Junts en cuanto al traspaso de las competencias de inmigración" a Cataluña. Ha añadido que ayer, por ejemplo, se vio también una "cesión" al PNV referida a los aeropuertos.

"En definitiva, una nueva cesión del Gobierno de España para seguir en Moncloa", ha manifestado la portavoz de la Junta sobre la regularización de migrantes.