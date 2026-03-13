La Junta ve "rota" la conexión ferroviaria Madrid-Andalucía y refuerza la promoción nacional con ocho millones de euros

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. - JOAQUIN CORCHERO - PARLAMENTO

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha asegurado este jueves que la conexión directa entre Madrid y Andalucía está actualmente "rota e interrumpida" en plena contratación de la Semana Santa, al tiempo que ha defendido que la Junta ha reforzado su estrategia de promoción en el mercado nacional con un plan especial de más de 30 acciones y una inversión superior a ocho millones de euros.

Así lo ha manifestado en comisión parlamentaria, donde ha respondido a varias preguntas de Vox y del PSOE sobre cancelaciones de viajes a Andalucía y la recuperación del turismo nacional en Málaga, así como flujos de visitantes. Bernal ha insistido en que la resolución de los problemas de movilidad corresponde al Gobierno de España, al que ha reclamado que "haga su trabajo" y resuelva las incidencias en las infraestructuras ferroviarias y viarias estatales, al considerar que la situación actual está afectando a la imagen de Andalucía como destino.

"En estos momentos la conexión directa está rota, está interrumpida entre Madrid y Andalucía", ha dicho el consejero, que ha precisado que, aunque la línea con Sevilla se ha repuesto, "llegar a Sevilla es todavía un problema, hay retrasos, hay cancelaciones". De esta manera, durante su intervención, el titular andaluz de Turismo ha subrayado que la situación se produce en un momento especialmente sensible para el sector, al encontrarse ya abiertas las semanas previas a la Semana Santa, cuando se formaliza buena parte de las reservas.

En este sentido, ha advertido de que la falta de certezas sobre el funcionamiento de la red ferroviaria está afectando a la contratación turística, al no existir, según ha señalado, una fecha clara a partir de la cual los operadores puedan vender billetes con normalidad. Bernal ha asegurado incluso que las propias operadoras de alta velocidad "desconocen cuál es el momento a partir del cual pueden vender billetes", en referencia no solo a Renfe, sino también a Ouigo e Iryo.

"No hay posibilidad de contratar porque esas conexiones están cerradas", ha afirmado el consejero, que ha alertado de que esta situación "está generando incomodidades" a viajeros y operadores en vísperas de una de las campañas más importantes para el turismo andaluz. Asimismo, ha recalcado que los turistas "ante el mínimo problema en cuanto a su movilidad, cogen otro medio de transporte o cogen otro destino, que es lo peor", por lo que ha pedido al Ejecutivo central que garantice no solo la reapertura de la conexión, sino también su seguridad y fiabilidad.

LA JUNTA REFUERZA EL MERCADO NACIONAL CON MÁS DE 30 ACCIONES

Frente a esta situación, Bernal ha defendido que la Junta está actuando dentro de sus competencias y ha asegurado que ya ha reforzado su estrategia de promoción del mercado nacional para trasladar un "mensaje claro y de confianza". Según ha explicado, el Gobierno andaluz está desarrollando "un plan especial que tiene más de 30 acciones de promoción y de comunicación dirigidas al mercado nacional", con una inversión estimada de "más de ocho millones de euros".

Ha precisado además que ese esfuerzo supone "un incremento de media del 15% con respecto al último plan del año anterior" e incluye presencia en ferias, jornadas profesionales y campañas de comunicación en medios nacionales, con el objetivo de seguir posicionando Andalucía "como un destino competitivo, diverso y preparado".

No obstante, ha admitido que la eficacia de esa estrategia promocional depende de que el Gobierno central resuelva primero los problemas de conectividad. "¿De qué manera voy a reputar nuevamente la marca Andalucía o a decir que tenemos un destino seguro, confiable, con buenas comunicaciones, si las comunicaciones todavía no están operativas?", ha planteado.

En esta línea, ha reclamado al Estado que garantice que la vía es segura y que los servicios adquiridos por los usuarios "van a tener al final una expectativa de cumplimiento", ya que, de lo contrario, ha advertido, "estamos vendiendo inseguridad, incertidumbre y eso es vender algo en contra de la propia marca Andalucía".

EL PSOE LE AFEA QUE SOLO RECLAME AL ESTADO Y NO A LA JUNTA

Durante el debate, el PSOE ha reprochado al consejero que centre sus críticas en las infraestructuras dependientes del Gobierno de España mientras, a su juicio, evita reclamar mejoras en las carreteras autonómicas que también condicionan los flujos turísticos hacia destinos del interior.

El partido ha citado incidencias graves en la red autonómica a causa de las borrascas, así como los problemas de acceso a enclaves turísticos como la Serranía de Ronda, Sierra Nevada, Sierra Mágina, la Subbética cordobesa o la Sierra de Cádiz, para acusar al Gobierno andaluz de "meter los problemas debajo de la alfombra" cuando son de su competencia.

Bernal ha replicado que la Junta está actuando con el llamado Plan Andalucía Actúa, dotado con 535 millones de euros para la mejora y reparación de carreteras, de los que, según ha señalado, ya se han ejecutado 285 millones, y ha defendido que "ninguna localidad andaluza está desconectada" en estos momentos.

Además, ha reivindicado la estrategia del Ejecutivo andaluz para distribuir mejor los flujos turísticos a lo largo del año y del territorio, con el objetivo de combatir la estacionalidad y facilitar una prestación más equilibrada de los servicios públicos.

ANDALUCÍA REIVINDICA UNA ACTIVIDAD TURÍSTICA MÁS DISTRIBUIDA

En respuesta a otra pregunta sobre servicios públicos en temporada alta, Bernal ha defendido que la política turística del Gobierno andaluz busca precisamente "planificar y gestionar equilibradamente los flujos turísticos a lo largo del año" para que el turismo genere actividad en más territorios y durante más tiempo.

En este punto, ha citado como referencia el índice Gini de estacionalidad turística, que sitúa actualmente a Andalucía en 0,116, una cifra que, según ha destacado, es la más baja de la serie y se sitúa por debajo de otros destinos competidores como Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares o Canarias.

"No estamos en una situación genérica de saturación, sino en situaciones coyunturales y puntuales en algunos momentos del año y en algunos municipios", ha defendido el consejero, que ha puesto como ejemplo el caso de Sevilla, donde ha señalado que los turistas presentes en un día concreto son muy inferiores a los desplazamientos diarios del área metropolitana por motivos de trabajo, estudios o gestiones.

Con todo, ha insistido en que la clave para reforzar los servicios públicos ligados al turismo pasa por "planificar, anticipar y distribuir mejor los flujos de visitantes", una labor que ha vinculado a la llamada "inteligencia turística" y al sistema Nexus que utiliza la Junta para orientar su política turística.