'Juntas somos más fuertes' es el lema de los cupones de la ONCE dedicados al 25N

Presentación del cupón de la ONCE por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres es el motivo del cupón de la ONCE de este martes 25 de noviembre, cuando cinco millones de cupones difundirán la necesidad de acabar con esta violencia.

Piedad Joyera Serrano, consejera territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla ha presentado este cupón que incluye el lema 'Juntas somos más fuertes'.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se celebra el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas para su erradicación.

Desde que, en 2003, comenzaron a registrarse en España los asesinatos por violencia de género, ascienden a más de 1.330 víctimas.

Además, existe mucho desconocimiento sobre cómo afecta esta lacra social a las mujeres con discapacidad y hay datos que deben visibilizarse, como que el 30 por ciento de las que sobreviven a este maltrato adquieren una discapacidad a consecuencia del mismo y presentan numerosas secuelas, o que el 10 por ciento de las víctimas mortales tenían discapacidad.

Desde el Grupo Social ONCE se impulsan iniciativas orientadas a detectar y corregir comportamientos inadecuados, a fomentar oportunidades laborales para mujeres víctimas de violencia de género, y a priorizar aún más su atención cuando tienen discapacidad.

En una Organización con más de 77.000 trabajadores y más de 72.000 personas ciegas afiliadas, tejemos entre todos y todas una red de apoyo para las víctimas, que a veces son compañeras de trabajo o de actividad.

En los últimos años, hasta 2024, hemos incorporado anualmente a nuestra plantilla a más de 100 mujeres víctimas de violencia de género, con y sin discapacidad.

En los nueve primeros meses de 2025 ya hemos superado las 140 incorporaciones, conocedores de que un trabajo abre una puerta a la esperanza, facilita salir adelante, fortalecerse emocionalmente, ser autónoma y adquirir independencia económica.

GRUPO SOCIAL ONCE

Por su parte, el Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social ONCE es el faro que guía nuestro compromiso. A través de él defendemos los derechos de mujeres y hombres, atendiendo de forma prioritaria la mayor vulnerabilidad que provoca la discapacidad.

Entre sus objetivos están velar para que todas las personas tengan las mismas oportunidades; detectar y eliminar brechas y sesgos de género; y corregir situaciones discriminatorias provocadas por el género, la edad, la cultura, la pertenencia al colectivo LGTBI, etc.

En el vigente IV Plan de Igualdad de la ONCE figura el compromiso de seguir avanzando en la protección de las víctimas de violencia de género, y se recogen los beneficios regulados por la Organización para mejorar la calidad de vida laboral de las trabajadoras que son víctimas de esta violencia, como la reducción de la jornada o reordenación del tiempo de trabajo; derecho preferente a ocupar otro puesto del mismo grupo profesional que la ONCE tenga vacante en otro centro; etc.

Contamos con un 'Protocolo de atención y apoyo a mujeres trabajadoras' en situación de violencia de género, con mecanismos para su detección y acreditación, los derechos laborales que se generan y una especial atención a la violencia que sufren las mujeres con ceguera, con deficiencia visual grave o con sordoceguera.

Desde Fundación ONCE se desarrollan varios programas de sensibilización, empoderamiento e inserción, entre los que resalta el proyecto 'Mujeres en modo ON-VG', dirigido a mejorar la empleabilidad de estas mujeres a través de la escucha activa y un modelo de intervención basado en el Ciclo de Transformación.

Gracias a este programa, con 50 profesionales repartidos por toda la geografía, se ha atendido y formado desde 2020 y hasta julio de 2025 a más de 4.200 mujeres, se han conseguido más de 1.600 contratos para ellas y se ha asesorado a varias emprendedoras.

En cuanto a la inserción laboral, Ilunion cuenta con convenios de colaboración con diferentes entidades, como el suscrito con el Ministerio de Igualdad, del que parten el convenio con Fundación Integra y Cruz Roja, que gestionan candidaturas a través de Inserta Empleo.

En lo que va de año, Ilunion ya ha contratado a más de 120 mujeres en situación de violencia de género (un 50 por ciento más que en el mismo periodo de 2024), y de ellas el 67 por ciento tienen discapacidad.

La ONCE ha contratado como agentes vendedoras a otras 20 mujeres en esta realidad. El Grupo Social ONCE cuenta con una plantilla formada por personas diversas, de las que el 60 por ciento tienen discapacidad y el 45 por ciento son mujeres.

En ella conviven cinco generaciones, y tienen presencia más de 100 nacionalidades distintas.