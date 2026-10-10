El jurado del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca se constituye este martes

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GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca se constituirá el próximo martes, 13 de octubre, a las 10,00 horas, en el Centro Federico García Lorca, para deliberar y elegir al ganador de 2026. La sesión estará presidida por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y reunirá a representantes de las instituciones y entidades que integran el órgano encargado de conceder uno de los reconocimientos más destacados a la trayectoria poética en lengua española.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la constitución del jurado se realizará conforme a las bases de la convocatoria, aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 22 de mayo de 2026. En el acta de constitución, sus integrantes manifestarán su voluntad de formar parte del jurado colegiado, así como su compromiso de actuar de acuerdo con las bases que regulan el premio y con la representación legítima de las instituciones y entidades a las que pertenecen.

El órgano estará integrado por representantes de la Fundación Federico García Lorca, el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada, la Academia de Buenas Letras de Granada, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Cervantes, la Asociación Internacional de Hispanistas y Casa de América, además de un crítico literario del diario ABC. La sesión contará con participación presencial y telemática. La secretaría del jurado corresponderá al concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Granada.

La reunión constituye uno de los momentos centrales de un proceso que culminará con el anuncio del nuevo galardonado, cuya obra se incorporará a una nómina de autores que representan algunas de las aportaciones más relevantes a la poesía contemporánea en español.

Instituido en 2004, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca se ha consolidado a lo largo de sus distintas ediciones como una referencia para la comunidad literaria hispanohablante. Su prestigio se sustenta en el reconocimiento del conjunto de la obra de un poeta vivo y en la valoración de trayectorias que han contribuido de manera significativa al desarrollo, la renovación y la difusión de la poesía en lengua española.

CANDIDATURAS DE AMBAS ORILLAS DEL ATLÁNTICO

En este sentido, el consistorio granadino ha detallado que la relación de candidaturas para la XXIII edición refleja "la amplitud geográfica" de la creación poética en español y "el interés que despierta este reconocimiento entre instituciones y entidades culturales de ambos lados del Atlántico".

En la documentación presentada figuran autores de España, Argentina, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Venezuela, Perú, Uruguay, Chile, Puerto Rico y Paraguay. Esta diversidad confirma la vocación internacional del premio y su capacidad para reunir diferentes tradiciones literarias en torno a una lengua compartida.

La presencia de autores españoles y latinoamericanos pone de manifiesto la riqueza de la poesía hispánica y la pluralidad de voces que contribuyen a su evolución contemporánea. El certamen distingue trayectorias consolidadas, más allá de una obra concreta, y valora la aportación global de cada poeta a la literatura en español, atendiendo a la singularidad de su escritura y a su relevancia dentro del panorama poético internacional.

UN RECONOCIMIENTO A LAS GRANDES VOCES DE LA POESÍA CONTEMPORÁNEA

Desde su creación, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca ha distinguido a algunas de las figuras más relevantes de la literatura hispánica contemporánea. Entre sus galardonados se encuentran Ángel González, José Emilio Pacheco, Blanca Varela, Francisco Brines, José Manuel Caballero Bonald, Rafael Guillén, Rafael Cadenas, Ida Vitale, Pere Gimferrer, Darío Jaramillo, Julia Uceda, Luis Alberto de Cuenca, Raúl Zurita y Circe Maia, entre otros.

La nómina de premiados refleja la diversidad de generaciones, procedencias y corrientes estéticas que conviven en la poesía en español, así como la voluntad del certamen de reconocer obras que han dejado una huella significativa en la literatura contemporánea.

En la edición de 2025, el premio recayó en el poeta, filólogo y ensayista Jaime Siles, cuya trayectoria fue reconocida por su profundidad intelectual, su dominio del lenguaje y su aportación a la poesía española contemporánea.

La deliberación del 13 de octubre permitirá incorporar un nuevo nombre a esta relación de autores y reafirmar el compromiso del premio con la excelencia literaria y con el reconocimiento de las grandes voces de la poesía en español.

GRANADA, CIUDAD DE REFERENCIA PARA LA POESÍA EN ESPAÑOL

La celebración de una nueva edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca refuerza la posición de Granada como referente cultural y literario en el ámbito hispánico. La figura de Federico García Lorca, estrechamente vinculada a la ciudad, constituye uno de los principales símbolos de su proyección internacional. Su obra ha trascendido fronteras y generaciones y se ha convertido en una referencia universal por su capacidad para conjugar tradición y modernidad, junto a una extraordinaria fuerza expresiva.

El premio contribuye a mantener vivo ese legado y a proyectar su significado hacia el presente, al reconocer a autores cuya obra enriquece la tradición poética en español y amplía sus posibilidades expresivas. La vinculación del galardón con el nombre de Federico García Lorca refuerza, además, la relación entre la memoria literaria de Granada y la creación contemporánea.

A través de este certamen, el Ayuntamiento favorece el encuentro entre escritores, instituciones culturales y lectores de distintos países, fortaleciendo los vínculos literarios entre España y América Latina y contribuyendo a la difusión internacional de la poesía.

Esta apuesta por la creación literaria forma parte de la estrategia cultural de Granada, que encuentra en la poesía y en su patrimonio intelectual una de sus principales señas de identidad. El premio proyecta esa tradición hacia nuevas generaciones y consolida la capacidad de la ciudad para acoger iniciativas de alcance internacional, promover el diálogo entre culturas y reconocer el valor de la palabra como expresión artística y vehículo de conocimiento.

Con la constitución del jurado el próximo 13 de octubre, Granada iniciará la deliberación que permitirá conocer al nuevo ganador de un galardón que, edición tras edición, reconoce la excelencia poética y estrecha los lazos culturales entre los países de habla española.