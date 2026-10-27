La Justicia anula el encargo de Adif a la empresa pública Ineco para la integración del ferrocarril en la ciudad de Jaén

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JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Central de Instancia (plaza número 5) ha anulado el encargo de Adif a la empresa pública Ineco para la redacción de los estudios y proyectos de integración del ferrocarril en la ciudad de Jaén, presupuestado en 2,2 millones de euros

Lo hace tras estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto en enero de este año por la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y la Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción (Fadeco Contratistas), a instancias de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Obras de Jaén (ACP Jaén).

Según la sentencia de 20 páginas consultada por Europa Press, el tribunal declara que tanto el anuncio como el documento de formalización de dicho encargo a medio propio "no es conforme a Derecho, y en consecuencia procede anularlo".

La sentencia, en la que no se hace expresa condena a costas, no es firme y cabe interponer recurso de apelación ante este mismo órgano judicial en el plazo de 15 días, a contar desde el siguiente a su notificación.

El recurso se fundamentó en la falta de justificación del encargo como una opción más eficiente, sostenible y eficaz que la contratación pública, un requisito esencial para la validez de estas adjudicaciones directas según la interpretación del artículo 86.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Durante el procedimiento, esta tesis del control "encargo a encargo" fue respaldada por una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 29 de junio de 2026. Al ser aportada al caso por las organizaciones demandantes, resultó decisiva para el fallo del Tribunal Central de Instancia.

Asica, Fadeco Contratistas y ACP Jaén han recibido con "entusiasmo" esta resolución, al tratarse de la primera dictada tras el pronunciamiento del Supremo que anula un encargo a medio propio bajo este criterio, lo que podría abrir la puerta a ganar otros litigios similares en proyectos como el puente de la SE-40 en Sevilla, el túnel del Estrecho de Gibraltar o la conexión del metro de Sevilla con cercanías, tal y como indican los recurrentes.

El encargo anulado tenía por objeto definir las actuaciones para mejorar la permeabilidad de la infraestructura ferroviaria en Jaén y garantizar la continuidad urbana.

Entre las obras proyectadas se contempla el diseño de cinco estructuras: tres pasarelas peatonales --en las calles Pintor Pablo Martín del Castillo, José Calderón Carmona y Porcuna--, un paso a distinto nivel mixto en la avenida de Arjona y un paso superior mixto en la avenida de Aparejadores, además de la urbanización de los entornos.

Asimismo, el proyecto incluía la modernización integral y sostenible de la estación ferroviaria --edificio de viajeros, andenes, marquesinas, aparcamiento y locales comerciales--, el estudio para ubicar la terminal de autobuses junto a ella para favorecer la multimodalidad, y la duplicación y reordenación de las vías en los últimos dos kilómetros de la línea a su llegada a la estación.

La actuación respondía al protocolo firmado en agosto de 2025 por el Ministerio de Transportes, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén para mejorar la accesibilidad en la zona.

El sector de la construcción y la ingeniería viene denunciando el "sustancial avance" de los encargos a medios propios como una vía de escape a la licitación pública. Según datos de la Oficina Independiente de la Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el volumen económico de los encargos a medios propios celebrados por el conjunto de poderes adjudicadores acumuló más de 9.700 millones de euros en el periodo 2021-2023.

En ese mismo trienio, la empresa pública Ineco --que en 2025 superó los 500 millones de euros de cifra de negocio-- recibió un total de 531 encargos por un importe global de 658,5 millones de euros, lo que representa el 6,74 por ciento del presupuesto total adjudicado por esta vía en España.