Un juzgado de Córdoba investiga presuntos delitos en contratos del Hospital Reina Sofía durante la pandemia

Archivo - Imagen de archivo de la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, a su salida de los Juzgados de Sevilla tras declarar ante el juez instructor como investigado por la contratación de emergencia en el SAS - María José López - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que preside el magistrado José Luis Rodríguez Lainz, ha abierto diligencias previas para investigar la presunta comisión de diferentes delitos en relación con contratos de compras y suministros realizados por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Universitario Sofía durante la pasada pandemia del Covid, en concreto entre los años 2020 y 2021, a raíz de una querella presentada por el PSOE contra la entonces responsable de dicha plataforma y directora del hospital, la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García.

Según recoge el citado magistrado en un auto al que ha accedido Europa Press, las presentes actuaciones iniciadas por el juzgado son la consecuencia de la "querella criminal interpuesta por el PSOE, inicialmente dirigida contra Valle García, en su condición en fecha de autos de directora gerente" de la mencionada plataforma del SAS.

La querella, que se presentó el pasado 30 de octubre de 2025, hace referencia a "la existencia de numerosas irregularidades, basadas en esencia en la injustificada utilización de la contratación menor o prórrogas de contratos existentes, como forma de eludir el trámite de procedimiento ordinario, con las consecuencias que podrían derivarse de ello en orden a la vulneración de los principios de competitividad y transparencia en la gestión de los fondos púbicos destinados a las las distintas áreas de la competencia de dicha autoridad administrativa, referidos a los ejercicios 2020 y 2021".

En concreto, la querella parte de la base de un documento al que habría tenido acceso el PSOE, denominado 'Informes definitivos de cumplimiento', "emitidos por la Intervención Provincial del SAS de fechas, respectivamente, 30 de septiembre de 2022 y 30 de mayo de 2024".

En base a dicha documentación y a los hechos que se exponen en el escrito de interposición de querella, el PSOE considera que "se habían cometido delitos de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, de falsedad, de fraude en la contratación pública y de pertenencia a organización criminal".

Como consecuencia de ello, el magistrado ha acordado, "de momento, la práctica" de diversas "diligencias de investigación", comenzando por la de librar "oficio al Servicio Jurídico del Servicio Andaluz de Salud en Córdoba para que, por quien corresponda de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba, Hospital Universitario Reina Sofía, Centro de Gasto 3980 del Servicio Andaluz de Salud, por conducto del Servicio Jurídico del SAS, se remitan a este juzgado copias íntegras de los expedientes de contratación administrativa respecto de los que se ha acordado la incoación de las presentes diligencias previas".

Junto a ello y según se estipula en el auto judicial, el magistrado reclama que, "por la Intervención Provincial del SAS en Córdoba se aporte" al juzgado "copia de los informes emitidos por cada uno de los expedientes" que son "objeto de investigación, así como las alegaciones o justificaciones que se hubieran presentado durante su tramitación".

Igualmente, se libra "oficio al Servicio Jurídico del SAS en Córdoba para que emita informe sobre los siguientes extremos, referidos todos a los expedientes administrativos objeto de investigación en la presente causa", en primer término "sobre la normativa de carácter general o específica determinada por la propia dirección del organismo u órganos superiores en relación con la tramitación de expedientes de contratación, la opción por contratación menor o de emergencia y su justificación; con determinación de fechas en que tales normas estuvieran aplicables respecto de los ejercicios 2020 y 2021".

También le pide al Servicio Jurídico del SAS la "identificación de personal técnico destinado a tramitar los expedientes, emitir informes sobre tramitación o controlar su regularidad administrativa, tanto previa, como posterior a su tramitación, o con capacidad de decisión sobre los mismos, bien a nivel de propuesta de resolución, bien para toma de decisión por sí mismos. De existir, criterios para selección de posibles licitadores en contratación menor o por trámite de urgencia, así como procedimientos para garantizar en estas contrataciones la concurrencia competitiva de licitadores".

Concluye el magistrado en su auto que, "a la vista de lo que se informe por el Ministerio Fiscal sobre tramitaciones conjuntas en esta misma causa y de las resultas de las indagaciones que se realicen con carácter previo de conformidad con lo establecido en la presente resolución, se acordará lo procedente para la posible formación de piezas separadas que faciliten su trámite".

Finalmente, determina que se notifique "la presente resolución a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, instruyéndoles de que contra la misma caben recursos de reforma y apelación, debiendo interponerse el primero ante este juzgado en el improrrogable término de tres días, y el segundo, que podrá serlo también subsidiariamente en las condiciones anteriormente descritas, igualmente ante este juzgado, en el improrrogable término de cinco días".