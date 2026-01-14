PSOE-A achaca a la Junta una "trama para desfalcar millones" de la sanidad y urge a Sanz a comparecer en el Parlamento

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, en una foto de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha urgido este miércoles al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), a comparecer en la Cámara autonómica por la "trama institucional urdida", en su opinión, desde el Gobierno andaluz para "desfalcar miles de millones de euros de la sanidad pública en Andalucía".

Así lo ha reclamado el parlamentario socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla al hilo de la decisión de un juzgado de Córdoba de abrir diligencias previas por la presunta comisión de diferentes delitos en relación con contratos de compras y suministros realizados por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Universitario Sofía durante la pasada pandemia del Covid-19, entre los años 2020 y 2021, cuando la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, dirigía dicho centro hospitalario.

A propósito de esta nueva investigación que se suma a otras que se llevan a cabo desde juzgados de Cádiz y Sevilla en relación a contratos del SAS, Mario Jiménez ha remarcado que desde el PSOE-A piensan que la contratación "ilegal" en el Servicio Andaluz de Salud en esta etapa era "universal, es decir, que se estaba produciendo en todas las provincias de Andalucía" y "en todas las plataformas de contratación sanitaria" del SAS, "auspiciada, impulsada, avalada y bendecida por los responsables políticos" de dicho servicio, "por los consejeros y viceconsejeros y directores" del SAS que "han ido desfilando a lo largo de estos años".

"Estamos ante una trama de contratación ilegal, despreciando las normas en materia de contratación pública, con conocimiento de causa de toda la dirección política sanitaria y del propio Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que afecta a todas las centrales de compra y que responden a un procedimiento diseñado específicamente para provocar un vacío legal que ha podido beneficiar presuntamente a empresas del círculo del Partido Popular en Andalucía" que "quieren clavar sus piernas en la sanidad pública andaluza", ha advertido Mario Jiménez, que ha tildado de "muy grave" este caso.

En esa línea, ha avisado de que el PSOE-A "va a seguir con su estrategia de sacar a la luz la contratación irregular que se produjo con la excusa de la pandemia para beneficiar a unos cuantos, porque está en juego nada más y nada menos que conocer el destino y la utilización presuntamente ilegal, fraudulenta, de 1.500 millones de euros de la sanidad pública andaluza que han podido desviarse ilegalmente para beneficiar a unos cuantos, mientras en Andalucía las listas de espera están absolutamente desbordadas, las mujeres con cáncer de mama no son atendidas correctamente", y "no es posible que te atienda tu médico de cabecera", ha relatado.

"No vamos a parar hasta identificar el destino de hasta el último céntimo de euros de los andaluces que se ha desviado de la sanidad pública a enriquecer a cuatro 'amiguetes' de la privada, y no vamos a parar hasta identificar a los responsables políticos directos de lo que ha ocurrido", según ha abundado el representante del PSOE-A, que ha aseverado además que su partido no va a "parar" tampoco de "señalar al responsable absoluto de lo que ha pasado" que, en su opinión, "es el presidente de la Junta de Andalucía".

En esa línea, ha sentenciado que "la sanidad pública en Andalucía está en los juzgados por decisión, por voluntad, por irresponsabilidad y por deshonestidad del Gobierno de Moreno Bonilla y de su presidente".

PETICIÓN DE COMPARECENCIA DE ANTONIO SANZ

Dicho esto, ha anunciado la decisión del Grupo Socialista de solicitar la "comparecencia inmediata" del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en el Parlamento de Andalucía, "porque esto ya no es un caso aislado", sino que es "una trama institucional urdida para desfalcar miles de millones de euros de la sanidad pública" andaluza.

Mario Jiménez ha proclamado que Antonio Sanz "tiene que pasar de la propaganda a las explicaciones", y el Grupo Socialista va a pedir que comparezca en el Parlamento "para que cuente qué pasa" y "por qué se extiende como una mancha de sospecha y de corrupción la gestión sanitaria de Moreno en toda Andalucía, mientras la gente sigue sin poder ver a su médico, siguen sin hacerle una prueba diagnóstica, siguen sin poder ser intervenido" por "culpa de la gestión negligente y criminal del Partido Popular y de Moreno Bonilla al frente de la sanidad", según ha zanjado.