El juzgado ordena el ingreso psiquiátrico de un hombre por arrojar en Jaén un bote con lejía a un niño de 2 años

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Jaén - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso psiquiátrico de un hombre de 44 años acusado de arrojar desde su vivienda un bote de cristal con lejía que impactó sobre la cabeza de un niño de dos años. En el momento de los hechos, el menor se encontraba en un carrito de bebé junto a su madre.

La rápida intervención policial de los indicativos radio patrulla en el lugar de los hechos junto con la colaboración ciudadana, así como la investigación policial desarrollada, han dado como resultado, la detención del presunto autor de los hechos. Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de febrero aunque no ha sido hasta este viernes cuando se ha informado desde la Policía Nacional.

El detenido llegó a ponerse en contacto con un medio de prensa local para manifestar que acababa de "intentar matar a una persona", con lo que la Policía entiende que los hechos "dejan de tener un carácter accidental" por considerar que "contaban con la voluntariedad del autor" al que se ha detenido como presunto autor de un delito de intento de homicidio.

Además, según han manifestado vecinos y trabajadores de la zona a los agentes encargados de la investigación, no era la primera vez que realizaba hechos similares.

El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia - Sección de Instrucción de Guardia de Jaén, que fue el que decretó su ingreso en el Área de Psiquiatría del Hospital Neurotraumatológico de Jaén.