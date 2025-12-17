Los juzgados andaluces registraron un 11% menos asuntos que en el mismo periodo de 2024

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del TSJA. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

Los asuntos de nuevo ingreso registrados por los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melillla experimentaron un descenso interanual del 11,1% durante el tercer trimestre de 2025.

Entre julio y septiembre pasados, el orden jurisdiccional que sufrió el descenso más acusado fue el Civil, con un 32,8% menos asuntos que un año antes.

También se redujo ligeramente el orden Contencioso Administrativo, en un 0,4%, mientras que en las jurisdicciones de lo Penal y de lo Social ingresaron un 2,7% y un 4,8% más asuntos, respectivamente.

El número de total de asuntos ingresados en los órganos judiciales de Andalucía, Ceuta y Melilla durante el trimestre analizado fue de 281.888, una cifra muy similar a la de los asuntos resueltos en ese mismo periodo, que ascendieron a 283.061, un 2,1% más que en el tercer trimestre de 2024.

La pendencia alcanzó los 881.121 de asuntos al final del trimestre, un 4,7% más que hace un año.

Estos datos figuran en el informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2025', que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este miércoles, y que también ofrece datos específicos de cada orden jurisdiccional.

En la jurisdicción Civil ingresaron 83.235 asuntos, un 32,8% menos que un año antes; se resolvieron 107.211 asuntos, un 6,4% más, y quedaron en trámite 480.960, un 4,4% más que al final del tercer trimestre de 2024.

Los asuntos registrados en la jurisdicción Penal ascendieron a 170.600, cifra que supone un incremento del 2,7% con respecto al mismo trimestre de 2024.

En el mismo periodo, se resolvieron 154.850 asuntos, lo que supone un ligero aumento del 0,3%, y quedaron en trámite 234.361 asuntos, un 8,3% más que en el mismo trimestre del año anterior.

En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 7.207 nuevos asuntos, lo que equivale a una ligera disminución del 0,4%, y se resolvieron 6.685, un 10,3% menos que el año anterior.

La pendencia se redujo en esta jurisdicción en un 11,2%, al quedar pendientes de resolución al final del periodo 40.168 asuntos.

Un año más, los órganos judiciales de lo Contencioso-Administrativo fueron los únicos que lograron reducir la pendencia en el trimestre analizado.

En la jurisdicción Social ingresaron 20.846 nuevos asuntos, lo que supuso un crecimiento del 4,8% respecto al año anterior.

Los resueltos disminuyeron un 2,6%, con un número total de 14.315 asuntos, y los pendientes al final del periodo (125.632), aumentaron un 5,3%.