Karol G en concierto en Sevilla 2027: hora de venta de entradas y cómo comprarlas para la gira 'Tropitour'

Karol G en el Coachella. Imagen de archivo. - CONTACTO

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La venta de entradas para los conciertos de la cantante colombiana Karol G en junio de 2027 en Sevilla comenzará este jueves. La artista presentará su nueva gira mundial, 'Viajando por el Mundo Tropitour', que también hará parada en ciudades como Barcelona y Madrid. Muchos seguidores se preguntan a qué hora se pondrán a la venta y cómo pueden conseguirlas.

En concreto, la venta general arrancará a las 10,00 horas, aunque la sala de espera se abrirá a las 9,30 en la página web de Live Nation para adquirir entradas para los conciertos previstos el 11 y el 12 de junio en el Estadio de La Cartuja. Estas fechas llegan después de una preventa celebrada el pasado miércoles y otra realizada el lunes en la web oficial de la artista.

La gira 'Viajando por el Mundo Tropitour' comenzará en julio de este año en Estados Unidos, continuará por Latinoamérica y llegará a Europa en junio. El primer concierto confirmado del tramo europeo tendrá lugar en Barcelona.

Tras su paso por la ciudad condal, la gira continuará por Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Ámsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán, donde finalizará a finales de julio.