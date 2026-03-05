Kiko Veneno acerca el mítico local sevillano La Carbonería al Manuel de Falla de Granada

Archivo - El músico Kiko Veneno, en imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GRANADA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Manuel de Falla de Granada acoge este sábado un concierto de Kiko Veneno, uno de los nombres esenciales de la música popular española, que convertirá el recinto en La Carbonería, el mítico espacio sevillano donde se grabaron en acústico las siete canciones que componen el último trabajo del artista.

En esta cita, el público granadino se reencontrará con el artífice de 'Veneno' (1977), 'Está muy bien eso del cariño' (1995), 'Puro veneno' (1998), 'Sombrero roto' (2019) y 'Hambre' (2021), trabajos con los que ha demostrado cómo puede mezclarse el flamenco con otras músicas, en el marco de la programación de Los Especiales del Falla, según ha informado la organización del mismo en una nota.

Con algunos de los discos más emblemáticos de la música en español en su haber y reconocimientos muy importantes, Kiko Veneno lleva más de 40 años creando canciones para sí mismo y otros artistas. En 1982 participó en 'La leyenda del tiempo' de Camarón y posteriormente inició una etapa de fusiones que abarca desde el electropop hasta el flamenco mestizo, pasando por el rock melódico, el pop con influencias africanas y el pop tropical.

A veces difícil de clasificar, pero siempre creativo, este catalán con alma andaluza "ha vuelto a reinventarse musicalmente incorporando cadencias electrónicas y teniendo especial cuidado con los detalles y la textura sonora en sus dos últimos trabajos de estudio", han detallado desde Proexa.

En su último trabajo, 'Kiko Veneno en la Carbonería', el maestro coloca una silla en el patio de este histórico lugar de reunión de flamencos en Sevilla, e invita a sus seguidores a "descubrir siete canciones nuevas" tocadas en formato acústico, "alrededor de la candela", que se perfilan como candidatas a estar en su próximo disco, que verá la luz este año.

En su parada en Granada, Kiko Veneno y sus músicos compartirán sobre el escenario la emoción que ha marcado su último proyecto en la que promete ser una de las grandes citas musicales de la temporada. El espectáculo ofrecerá un repertorio que incluye canciones incluidas en este trabajo, junto a otros temas que ya se han convertido en clásicos.

Este ciclo es una iniciativa del Ayuntamiento de Granada, organizada por Gegsa, junto a Proexa; cuenta con la colaboración del Auditorio Manuel de Falla, Emasagra y la agencia de comunicación doctortrece. Tras la cita de este 7 de marzo, el ciclo finalizará el 9 de mayo con el concierto de Annie B Sweet, que traerá a la capital granadina su delicado universo pop-folk.